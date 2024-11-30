Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 12 galibiyet 1 beraberlik alarak zirvede bulunuyor. RAMS Park'ta oynanacak zorlu mücadele öncesinde, "Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını sporseverler için bir araya getirdik. İşte Galatasaray - Eyüpspor maçı tarihi ve maç saati...
Galatasaray - Eyüpspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Galatasaray karşısında kazanarak zirveyle olan takibini sürdürmek istiyor. Sarı kırmızılılar ise Eyüpspor maçıya yükselişini sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Eyüpspor maçı hangi kanalda? İşte Galatasaray - Eyüpspor maçı muhtemel 11'i...
GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Eyüpspor maçı 1 Aralık Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.
GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Rams Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'DA 3 EKSİK
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.
Ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yanı sıra Kaan Ayhan ile Ismail Jakobs, Eyüpspor'a karşı sahaya çıkamayacak.
EYÜPSPOR'DA 7 EKSİK
Eyüpspor, Galatasaray maçında 7 önemli oyuncusundan yararlanamayacak.
Robin Yalçın, Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal sarı-kart cezaları, Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö, Umut Meraş ve Ruben Vezo ise sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.
Yolların ayrılacağı iddia edilen ve son 3 lig maçında süre alamayan Jonjo Shelvy'nin de yarınki maçta görev alması beklenmiyor.
GS MUHTEMEL 11
Galatasaray: Muslera, Sanchez, Metehan, Abdülkerim, Sallai, Berkan, Sara, Barış, Mertens Batshuayi, Osimhen