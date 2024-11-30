Galatasaray - Eyüpspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Galatasaray karşısında kazanarak zirveyle olan takibini sürdürmek istiyor. Sarı kırmızılılar ise Eyüpspor maçıya yükselişini sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Eyüpspor maçı hangi kanalda? İşte Galatasaray - Eyüpspor maçı muhtemel 11'i...