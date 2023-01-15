Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçı için artık beklenen gün geldi çattı. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen ve kadın futbolunda haftanın karşılaşması olarak gösterilen zorlu derbi öncesi merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...