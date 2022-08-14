Galatasaray'ın belirli bir oyun sistemi olmadığını net görüyoruz. Okan hoca, bu zafiyeti çabuk gidermeli, oyunun patronunu belirlemeli, eğer yoksa alınması için yönetime başvurmalı. Bana göre G.Saray 10 numara gibi bir oyuncuyu arıyor. Becerili, ayakları kaliteli bir futbolcu, Seferovic'in golcülüğünü çoğaltır, Mertens'in daha etkili oynamasını sağlar. Yani G.Saray'ın 3 ana yere ihtiyacı var. 1-Kanat oyuncusu şart, 2-10 numara bir oyun lideri şart. 3-Nelsson gidecekse çabuk bir stoper alınmalı. (SABAH)