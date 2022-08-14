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Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda evindeki ilk maçında Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Yeni transferler seyirciyle buluşurken alınan mağlubiyeti spor yazarları değerlendirdi

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  • Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları

    MEHMET DEMİRKOL: BU TEMPOYLA ZOR

    Geçen hafta olduğu gibi temel problem yine devam ediyor. Kanatlardaki koridor paylaşımları ve beklerin performansında... Kerem’in basit oynadığı her an Galatasaray alan kat edip pozisyona girdi ya da faul aldı. Bunun dışında rakibi ilk yarıda getirtmediler ama zorlayamadılar da. Rakip savunmayı yerinden oynatacak hiçbir şey yapamadılar.
  • Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları

    4’lü hücumla oynuyorsanız daha hareketli olmak zorundasınız. Böyle stabil kalamazsınız. Böyle yerleşik savunmayı zorlayamazsınız. Yunus Gomis’le, Kerem Seferoviç’le mutlak, sürekli yer değiştirerek, çapraz koşular yapmalı. Belki de Akbaba-Mertens değişikliği bunu sağlayabilirdi. Sayısal olarak eksilen orta saha ve baskı yetersizliği Giresunspor’u paniksiz rahat bir pasla çıkışa itti. Zorlanmadılar. (FANATİK)
  • Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU: EN AZ 10 MAÇ BEKLEMEK LAZIM

    Şu bir gerçek; uçakların inmesi, binenlerin gelmesi, fazla transfer yapmak hal çaresi değil. Eğer kontrollü ve düzgün yapılırsa çare tabii ki. Bir gerçek de şu; Galatasaray yeni bir takım kurdu, birçok oyuncusu değişti, teknik adamı da yeni... En az 10 maç beklemek lazım.
  • Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları

    Okan hocaya büyük iş düşüyor. Bu kadar değişik futbolcudan güzel bir yemek yapacak mı bakalım. Abdülkerim, Konya'da iyiydi tamam. Ama büyük takımda oynamak zordur. Bir hata yaparsın, çok şeye mal olur. Dün gece olduğu gibi. Bir de Abdülkerim rakibe girerken çok kontrolsüz. (SABAH)
  • Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları

    ŞANSAL BÜYÜKA: GALADA HÜSRAN

    Muhteşem bir başlangıç oldu… Kusursuz bir zemin, tek koltuğu boş kalmayan tribünler, Oliveira’nın 10. dakikada üst direkte patlayan frikiği, sonrasında Kerem‘in sağıyla döndüğü, soluyla vurduğu, kaleci Onurcan’ın muazzam kurtardığı şut… ”Tamam“ dedim, “Bu akşam futbolun tadını çıkaracağız“... Ama öyle olmadı, iyi başlangıç, ilk 10 dakikadan sonra, her dakika Galatasaray‘ın aleyhine, Giresunspor‘un lehine çalışmaya başladı…
  • Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları

    Galatasaray‘ın yerinde olsam Nelsson’u satmayı aklımdan bile geçirmem… 18 değil isterse 28 milyon euro versinler… Marcao‘dan sonra Nelsson da giderse bir anlamda Galatasaray kafasına sıkar… Sakın ha… Galatasaray’ın şu dakikadan itibaren transfere değil, hıza, tempoya, çabukluğa ihtiyacı var… (MİLLİYET)
  • Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları

    LEVENT TÜZEMEN: OYUN SİSTEMİ YOK

    Galatasaray çok yavaş oynuyor. Eğer Galatasaray, kanatlara Rodrigues, eski Bruma, Onyekuru gibi dribbling yapabilen, geniş alanda etkili olan, dar alanda çalım atabilen kanat oyuncuları almaz ve sadece Yunus-Kerem ikilisine kalırsa hücumda çok zorlanır. Giresunspor, öyle kapalı bir savunma yaptı ki Kerem ile Yunus da bu savunmayı geçebilecek beceriyi gösteremedi.
  • Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları

    Galatasaray'ın belirli bir oyun sistemi olmadığını net görüyoruz. Okan hoca, bu zafiyeti çabuk gidermeli, oyunun patronunu belirlemeli, eğer yoksa alınması için yönetime başvurmalı. Bana göre G.Saray 10 numara gibi bir oyuncuyu arıyor. Becerili, ayakları kaliteli bir futbolcu, Seferovic'in golcülüğünü çoğaltır, Mertens'in daha etkili oynamasını sağlar. Yani G.Saray'ın 3 ana yere ihtiyacı var. 1-Kanat oyuncusu şart, 2-10 numara bir oyun lideri şart. 3-Nelsson gidecekse çabuk bir stoper alınmalı. (SABAH)
  • Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları

    UĞUR MELEKE: BİR YERDE ÇOĞALIRKEN ÖBÜRÜNDE EKSİLİRSİN

    Gerçekten de Giresun’un ön taraftaki yetenek havuzu kısıtlı. Galatasaray’a karşı topa çok fazla sahip olup, set hücumu yapma şansları yoktu. Ama ikinci yarıda Galatasaray 4-4-2’ye döndükten sonra sürekli kontratak fırsatı kolladılar. Sol açık Borja ile de zaman zaman tehlike yarattılar. Zaten golü de Abdülkerim’in hatasında 21’lik genç İspanyol Borja ile buldular.
  • Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları

    Ancak futbol böyle: Bir alanda çoğalayım derken, başka alanda eksilirsin. G.Saray da bunu yaşadı... Okan Hoca 46’da santrforları ikiledi, Seferovic bağlantı oyuncusu gibi görev yapmaya başladı. Ama orta saha geçirgenleşti. Bunun bedelini 2. devrede pozisyonlar vererek ödedi ev sahibi. Kiralıktan dönen Yunus-Emre Akbaba ve altyapı ürünü Hamza’yı da sayarsanız, dün G.Saray’da 10 yeni oyuncu forma giydi. Belli ki bu kadar yeni futbolcuyla organize bir takım yaratmak için zamana ihtiyacı olacak Okan Hoca’nın. (HÜRRİYET)
  • Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları

    ERMAN ÖZGÜR: LİGİN BAŞINDA İLK İKAZ

    2. yarıya Okan Buruk, Gomis’le çift santrfora dönerek geldi. Fakat bu değişiklik Galatasaray’a değil Giresunspor’a yaradı. Orta sahada daha fazla alan bulan Giresunspor rahat hareket edince, Okan hoca 10 dakika sonra tekrar dokunuşu yaptı ve Torreira’yı oyuna aldı. Galatasaray bu hamleye de tepki vermedi.
  • Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları

    Gol için iki tarafta bireysel hata ararken Abdülkerim gol atması zor gözüken Giresunspor’a hayat verdi. Hatalı geri pasını yakalayan Sainz golü atarak adeta Galatasaray’ın vasat futboluna cezayı kesti. Son kozunu Mertens’le oynayan Galatasaray, son 15 dakikayı rakip sahada geçirse de Seferoviç’e izin vermeyen Onurcan maçın adamı olup Giresunspor’un galibiyetini ilan eden oyuncu oldu. Sonuçta Galatasaray 3. vitesten 4. vitese yükseltemediği temposu ile ligin başında ilk ikazı almış oldu. (FANATİK)
  • Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları

    BÜLENT TİMURLENK: SANTRFOR NE YAPSIN

    İlk yarı bittiğinde G.Saray'ın 6 hücum girişimi, çerçeveyi bulan bir top, bir de Oliveira'nın direkte patlayan frikiği vardı. 45 bin taraftar önünde yeni transferler ve Antalya galibiyetinin moraliyle hızlı başlamaları bekleniyordu elbette. Ancak bunu sadece 10 dakika başarabildiler. Orta saha ikilisini yenileyen Galatasaray'da problem neydi?
  • Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları

    Okan Buruk ikinci yarının başında çift santrfora döndüğünde beklenti bu adamların havadan, yerden beslenmesiydi. Ama kanat dörtlüsü o kadar kötüydü ki iki santrforlu oyun da çare olamadı. Her yenilgiden ders çıkarılır. Ancak Kerem ve Yunus geçen sezonki performanslarının çeyreğini veremezlerse santrforunuz şapkadan tavşan mı çıkaracak? (SABAH)
  • Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları
  • Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları
  • Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları
  • Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları
  • Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları
  • Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları
  • Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları
  • Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları

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