Galatasaray-Hatayspor maçı için nefesler tutuldu. Sezonun ilk düdük sesi Rams Park'ta çalıyor. Yeni transferleri; Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara ile sezonun ilk maçına çıkacak sarı kırmızılar, Hatayspor karşısında sezonun ilk maçına çıkacak. Peki, "Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...