Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta? Galatasaray-Hatayspor maçı hangi kanalda?
2024-2025 Süper Lig sezonun perdesi Galatasaray-Hatayspor maçı ile açılıyor. Sarı kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde kendi sahasında Hatayspor'u ağırlıyor. İki takım maç öncesinde son hazırlıklarını tamamladı ve maç saati beklemeye başladı. Rams Park'ta oynanacak kritik mücadele öncesinde, "Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Hatayspor maçı hangi kanalda?" soruları taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Galatasaray Hatayspor maçı canlı yayın bilgisi...
Galatasaray-Hatayspor maçı için nefesler tutuldu. Sezonun ilk düdük sesi Rams Park'ta çalıyor. Yeni transferleri; Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara ile sezonun ilk maçına çıkacak sarı kırmızılar, Hatayspor karşısında sezonun ilk maçına çıkacak. Peki, "Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
GALATASARAY- HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig yeni sezon başlangıcına sahne olan Galatasaray- Hatayspor maçı 9 Ağustos Cuma saat 21.00'de oynanacak.
GALATASARAY- HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray- Hatayspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.