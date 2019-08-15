Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

Galatsaray'ın yarın Denizlispor ile oynayacağı Süper Lig mücadelesinde Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli yer almayacak

Galatasaray

Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında yarın Denizlispor ile oynayacağı maçın kafilesi belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde endoskopik üreter taşı çıkarılması operasyonu geçiren Sofiane Feghouli kafilede yer almadı. Feghouli'nin önümüzdeki hafta takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Bugün Denizli'ye gidecek sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu şu şekilde:

"Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Erencan Yardımcı, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Mbaye Diagne, Emre Mor."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu! İşte tüm detaylar...
FUTBOLBir İstanbul masalı...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Ada'dan golcü geliyor - Kolarov'da son durum - FB transfer haberleri
FUTBOLFenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
Liverpool'un yıldızları İstanbul'a hayran kaldılar
FUTBOLİstanbul için ne söylediler?
Serdar Ali Çelikler yazdı: Süper Kupa'nın gösterdikleri...
FUTBOL"Süper Kupa'nın gösterdikleri..."
Liverpool - Chelsea maçının ardından...
FUTBOLLiverpool - Chelsea maçının ardından...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ! Galatasaray'ın Falcao transferinde sıcak gelişme! - HABERLER
FUTBOLFalcao'da sıcak gelişme!
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den çarpıcı açıklamalar
FUTBOLNihat Özdemir'den çarpıcı açıklamalar
Divock Origi, Türkiye'ye hayran kaldı! - UEFA SÜPER KUPA
FUTBOLOrigi, Türkiye'ye hayran kaldı!
Jurgen Klopp: "İlk olmak tabii ki güzel"
FUTBOLKlopp: "İlk olmak tabii ki güzel"
Virgil van Dijk: "İstanbul çok güzel bir şehir" - UEFA SÜPER KUPA
FUTBOLVan Dijk: "Atmosfer çok iyiydi"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X