Galatasaray birçok değerli ve başarılı futbolcuyu kadrosuna ekledi. Bu hamleden sonra sarı-kırmızılı taraftarlar arama motorlarında, "Galatasaray'ın yeni transferleri Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir, Mathias Ross ve Milot Rashica, Kasımpaşa maçında oynayacak mı?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte ayrıntılar...

MAURO ICARDI

Okan Buruk, PSG'den transfer edilen yıldız golcüsü için şu ifadeleri kullandı: "Icardi'ye durumunu sordum ve o, şu anda iyi durumda."

Bu açıklamanın ardından, Icardi'nin ilk 11'de olmasa bile Kasımpaşa maçının kadrosunda olması bekleniyor.