Galatasaray birçok değerli ve başarılı futbolcuyu kadrosuna ekledi. Bu hamleden sonra sarı-kırmızılı taraftarlar arama motorlarında, "Galatasaray'ın yeni transferleri Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir, Mathias Ross ve Milot Rashica, Kasımpaşa maçında oynayacak mı?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte ayrıntılar...
MAURO ICARDI
Okan Buruk, PSG'den transfer edilen yıldız golcüsü için şu ifadeleri kullandı: "Icardi'ye durumunu sordum ve o, şu anda iyi durumda."
Bu açıklamanın ardından, Icardi'nin ilk 11'de olmasa bile Kasımpaşa maçının kadrosunda olması bekleniyor.
JUAN MATA
Okan Buruk, Icardi ile yaptığı konuşmayı İspanyol yıldızı Mata'yla ilgili de şu ifadeleri kullandı:
"Mata'nın şu anda biraz zamana ihtiyacı var"
YUSUF DEMİR
Okan Buruk eğer uygun görürse Yusuf Demir Kasımpaşa maçında kadroya girmiş olacak.
MATHIAS ROSS
Danimarkalı oyuncu eğer Okan Buruk olumlu değerlendirirse Galatasaray formasını ilk kez Kasımpaşa maçında giyebilir.
MİLOT RASHİCA
Geldiği takımın son 4 maçında oynamayan Milot Rashica'nın Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı belli değil fakat oynamamasını gerektiren bir durum yok.
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