Öne Çıkanlar
Galatasaray Porto Lokomotiv Moskova
Futbol
Haberler > Futbol

Galatasaray'ın yenilmesi en çok Rusları üzdü

Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Galatasaray Portekiz ekibi Porto’ya 1-0 mağlup oldu. Aynı grupta yer alan Lokomotiv Moskova’da Schalke’ye kendi evinde 1-0 mağlup olunca UEFA sıralamasında Portekiz Rusya’ya yaklaştı

04 Ekim 2018 Perşembe, 09:32 | Güncelleme: İHA

UEFA’nın son 5 yılda ülkelerini temsil eden kulüplerin şampiyonlar ligi ve Avrupa liginde kazandığı başarılar sonucunda ülkelerden şampiyonlar ligi ve Avrupa ligine katılan takımları başarıya göre arttırıyor. UEFA’nın ülkeler sıralamasında 6’ıncı sırada bulunan Rusya, Lokomotiv Moskova’nın grupta gösterdiği kötü performans nedeniyle zor günler yaşamaya başladı. UEFA sıralamasında Rusya, Lokomotiv Moskova’nın Schalke’ye mağlup olmasıyla birlikte puanını 46.216’ya düşürdü. Porto’nun Galatasaray karşısında kazanmasıyla birlikte Portekiz puanını 41.232’ye çıkardı. Aradaki fark kapanmaya başlayınca Rusya tarafında Lokomotiv Moskova takımına tepkiler artmaya başladı.

PORTEKİZ YÜKSELİRSE RUSYA AVANTAJ KAYBEDECEK

Rusya’nın TASS ajansı yaptığı haberde Lokomotiv Moskova mağlubiyetiyle birlikte UEFA ülkeler sıralamasındaki Rusya ve Portekiz farkı kapanıyor. Eğer Lokomotiv başarısız sonuçlar almaya devam ederse, Portekiz takımları başarılı sonuçlar almaya devam ederse Portekiz 6’ncı sıraya yükselecek ve şampiyonlar ligine 3 takım gönderecek. Rusya eğer 7’nci sıraya düşerse şampiyonlar ligine göndereceği takım sayısı 2’ye düşecek. Bu durum Rusya tarafında tedirginliğe yol açmaya başladı.

TÜRKİYE 10’NCU SIRADA

Rusya’nın önünde 5’nci sırada bulunan Fransa tarafında ise farkın açılmasının sevinci yaşanıyor. Paris Saint-Germain’in Kızılyıldız’ı 6-1 gibi ezici bir farkla yenmesiyle birlikte Fransa puanını 51.998’e çıkardı ve Rusya ile farkı açtı. Sıralamada ilk sırayı 89.283 ile İspanya, ikinci sırayı 67.440 puanla İtalya, üçüncü sırayı 67, 177 puanla İngiltere ve dördüncü sırayı 61.784 puanla Almanya yer aldı. Sıralamada 31,800 puanı bulunan Türkiye onuncu sırada yer alıyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER