UEFA’nın son 5 yılda ülkelerini temsil eden kulüplerin şampiyonlar ligi ve Avrupa liginde kazandığı başarılar sonucunda ülkelerden şampiyonlar ligi ve Avrupa ligine katılan takımları başarıya göre arttırıyor. UEFA’nın ülkeler sıralamasında 6’ıncı sırada bulunan Rusya, Lokomotiv Moskova’nın grupta gösterdiği kötü performans nedeniyle zor günler yaşamaya başladı. UEFA sıralamasında Rusya, Lokomotiv Moskova’nın Schalke’ye mağlup olmasıyla birlikte puanını 46.216’ya düşürdü. Porto’nun Galatasaray karşısında kazanmasıyla birlikte Portekiz puanını 41.232’ye çıkardı. Aradaki fark kapanmaya başlayınca Rusya tarafında Lokomotiv Moskova takımına tepkiler artmaya başladı.



PORTEKİZ YÜKSELİRSE RUSYA AVANTAJ KAYBEDECEK

Rusya’nın TASS ajansı yaptığı haberde Lokomotiv Moskova mağlubiyetiyle birlikte UEFA ülkeler sıralamasındaki Rusya ve Portekiz farkı kapanıyor. Eğer Lokomotiv başarısız sonuçlar almaya devam ederse, Portekiz takımları başarılı sonuçlar almaya devam ederse Portekiz 6’ncı sıraya yükselecek ve şampiyonlar ligine 3 takım gönderecek. Rusya eğer 7’nci sıraya düşerse şampiyonlar ligine göndereceği takım sayısı 2’ye düşecek. Bu durum Rusya tarafında tedirginliğe yol açmaya başladı.



TÜRKİYE 10’NCU SIRADA

Rusya’nın önünde 5’nci sırada bulunan Fransa tarafında ise farkın açılmasının sevinci yaşanıyor. Paris Saint-Germain’in Kızılyıldız’ı 6-1 gibi ezici bir farkla yenmesiyle birlikte Fransa puanını 51.998’e çıkardı ve Rusya ile farkı açtı. Sıralamada ilk sırayı 89.283 ile İspanya, ikinci sırayı 67.440 puanla İtalya, üçüncü sırayı 67, 177 puanla İngiltere ve dördüncü sırayı 61.784 puanla Almanya yer aldı. Sıralamada 31,800 puanı bulunan Türkiye onuncu sırada yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ