Buenos Aires'te bulunan El Trece TV kanalında gazeteci Rodrigo Lussich, ''Türk kaynaklarına göre Mauro Icardi bir sakatlık yaşadı ve tedavi olmak için Arjantin'e geldi. Ancak benim duyduğum bu, Wanda Nara'nın yanına gelmek için icat edildi. Kulübü de bu sakatlıktan büyük ölçüde şüphe duyuyor" diye konuştu.