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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na yeni sponsor

Galatasaray Kulübü, Magdeburger Sigorta ile sarı-kırmızılı kadın basketbol takımının forma sırt sponsorluğu için anlaşma imzaladı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na yeni sponsor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na yeni sponsor

- Magdeburger Sigorta ile forma sırt sponsorluğu sözleşmesi imzalandı
- Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Dorukhan Acar:
"Magdeburger ile geniş bir anlaşma yaptık. Sigorta poliçeleri çıkartıyoruz. Aslan kasko poliçemiz var. Bu anlaşmadan kulübümüzün ciddi bir gelir beklentisi var. Taraftarımıza indirim sağlayan, kulübümüze destek veren bir poliçe olacak"
- Magdeburger Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Zafer Uçar:
"Bu fırsat için başkanımıza teşekkür ederiz. Kulüp de gelir elde edecek. Galatasaraylıların da indirimleri olacak. Galatasaraylılar bu ürünlerle önemli avantajlar elde edecek"

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Magdeburger Sigorta ile sarı-kırmızılı kadın basketbol takımının forma sırt sponsorluğu için anlaşma imzaladı.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Dorukhan Acar, Bor Holding Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin ile Magdeburger Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Zafer Uçar katıldı.

Sponsorlukla ilgili açıklamada bulunan Dorukhan Acar, Magdeburger'e destekleri için teşekkür ederek "Kadın takımımız ligi ikinci bitirdi. Önümüzde sportif olarak kritik bir üç ay var. Avrupa Ligi'nde Salamanca’da değerli rakibimiz Fenerbahçe ile oynayacağız. Bir dahaki sene için Avrupa Ligi’ni de garantiledik. İnşallah iki kupada da sonuna kadar gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Magdeburger ile yapılan anlaşma doğrultusunda taraftarların fiyat olarak ciddi avantaj elde edeceğini vurgulayan Dorukhan Acar, "Galatasaray Spor Kulübünün tüm şubeleri için Magdeburger ile geniş bir anlaşma yaptık. Sigorta poliçeleri çıkartıyoruz. Aslan kasko poliçemiz var. Bu anlaşmadan kulübümüzün ciddi bir gelir beklentisi var. Taraftarımıza indirim sağlayan, kulübümüze destek veren bir poliçe olacak." diye konuştu.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın öncü bir ekip olduğunu kaydeden Zafer Uçar ise "Avrupa şampiyonu olan bir takım. Kendilerini tebrik ederim, bu yıl da çok iyi gidiyorlar. Umarım daha önemli başarılara imza atacağız. Galatasaray Kulübüne biri ferdi kaza ürünü, biri aslan kasko olarak gelir kazandırıcı ürünler tasarladık. Bu fırsat için başkanımıza teşekkür ederiz. Kulüp de gelir elde edecek. Galatasaraylıların da indirimleri olacak. Galatasaraylılar bu ürünlerle önemli avantajlar elde edecek. Memnun kalacaklarına eminim. Bundan sonra da iş birliğimizi devam ettirmeyi planlıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Anlaşma süresini Galatasaraylıların memnuniyetinin belirleyeceğini aktaran Zafer Uçar, "İsteriz ki anlaşma sürekli devam etsin. 10-12 milyar dolarlık bir pazarın en az yüzde 20-25’i bu alandan geliyor. Bu tutarın içinde yer almaya çalışacağız. Standart ürünlerin üzerinde bir ürün. Ürünümüz kuvvetli olur da beğeni kazanırsa Galatasaraylıların sahip çıkacağına inanıyorum. Önemli bir gelir kaynağı yaratacak." şeklinde konuştu.

İki sene önce Magdeburger ve Galatasaray olarak uzun soluklu iş birliği için yola çıktıklarını aktaran Müge Çetin de "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü var, ‘Kadınları geri bırakan bir toplum, geri kalmaya mahkumdur’ diyor. Kadınlara yaşamın her alanında eşit haklar verilmesinin, ülkemizi daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Kadın takımına verdiğimiz sponsorluktan dolayı mutluluk içindeyiz. İş birliğimizin büyük başarılara vesile olmasını temenni ediyorum. Başkan Mustafa Cengiz’e de tekrar teşekkür etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Tören, sözleşmenin imzalanmasının ardından forma takdimiyle sona erdi.

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