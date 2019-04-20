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Galatasaray - Kayserispor | CANLI YAYIN

Galatasaray - Kayserispor maçının tüm detayları HTSPOR'da... Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Lider Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılılar, son 14 maçta rakiplerine yenilmedi. Öte yandan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 33 maçta mağlup olmadı

Galatasaray - Kayserispor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk ediyor. Galatasaray, Süper Lig'de 28. haftayı lider Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde, 56 puanla ikinci sırada bitirirken, 36 puana sahip Kayseri ekibi ise averajla 11. sırada tamamladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan ilk maçı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

Galatasaray'da kart cezalıları Christian Luyindama ve Henry Onyekuru, müsabakada görev yapamayacak.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR

STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, DOnk, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Diagne
YEDEKLER: İsmail, Ahmet, Selçuk, Linnes, Ömer, Mitroglou, Emre, Yunus, Gökay, Muğdat
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana Biyik, Levent, Kucher, Sapunaru, Hasan Hüseyin, Deniz, Chery, Umut, Kravets
YEDEKLER: Muammer, Bilal, Emre, Nurettin, Varela, Hakan, Adem, Mert
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

SÜPER LİG PUAN DURUMU

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da İstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Martin Linnes ve Emre Taşdemir sarı kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

14 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 14 maçta rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

EVİNDE MAĞLUBİYETİ UNUTTU

Süper Lig'de iç sahada en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 33 maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 33 lig maçının 28'ini kazanıp 5'inde berabere kaldı.

46. RANDEVU

Galatasaray ile İstikbal Mobilya Kayserispor, lig tarihinde 46. kez karşı karşıya geliyor...

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 45 müsabakada Galatasaray 28, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 3 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 98 golüne, Kayserispor 33 golle yanıt verebildi. Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.

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