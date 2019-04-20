Süper Lig'de Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı maçın 39. dakikasında hakem Arda Kardeşler, sarı-kırmızılılar lehine penaltı noktasını gösterdi.
Kardeşler, Marcao'nun çektiği şuta ceza sahası ön çizgisi üstünde müdahale yapan Tiago Lopes'in elle oynadığını hükmederken oyuncuya da ikinci sarıdan kırmızı kar gösterdi.
Kardeşler, bir süre VAR odasından onay beklerken pozisyonun ceza alanı içinde olduğu kararının onaylanmasıyla topun başına geçen Diagne takımını öne geçirdi.
* (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
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