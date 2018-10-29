Sarı-kırmızılı takımda son bir ayda birçok futbolcu ciddi sakatlıklar yaşadı. Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendiği maçta başlayan sakatlıklar, sonraki müsabakalarda da devam etti.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında Emre Akbaba ve Eren Derdiyok sakatlık geçirdi. Ayak parmağından ameliyat edilen Emre Akbaba sezonun ilk yarısını kapatırken, Eren Derdiyok ise Porto ve Antalyaspor müsabakalarında forma giyemedi.
Milli maçlar nedeniyle 8. haftadan sonra Süper Lig'e ara verilirken, Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Henry Onyekuru, son 3 resmi müsabakada takımdan ayrı kaldı.
BURSASPOR MAÇINDA 3 SAKAT
Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Bursaspor ile oynadığı maçta 3 futbolcu sakatlık yaşadı.
Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlık geçiren Serdar Aziz, Sofiane Feghouli ve Fernando Reges, müsabakaya devam edemedi.
Bu 3 futbolcu da sakatlıkları nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke 04 ve Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakalarında takımlarını yalnız bıraktı.
SCHALKE 04 MAÇINDA 2 SAKAT
Galatasaray'ın Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmada Yuto Nagatomo ve Eren Derdiyok sakatlık geçirdi.
Karşılaşmada göğsüne darbe alan Japon futbolcu Nagatomo, akciğer sönmesi nedeniyle ameliyat edildi. Eren Derdiyok ise Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımdaki yerini alamadı.
Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada ise Younes Belhanda rahatsızlığı, Martin Linnes de sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.
BU DÖNEMDE 6 MAÇIN 2'SİNİ KAZANDI
Galatasaray, sakatlıklarla boğuştuğu son bir ayda çıktığı 6 resmi maçın sadece 2'sini kazandı.
Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde yaptığı müsabakalardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.
Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray, Bursaspor ve Schalke 04 ile berabere kaldı, Porto ve Evkur Yeni Malatyaspor'a yenildi.
6 MAÇTA SADECE 3 GOL ATTI
Galatasaray'da özellikle hücum mevkisinde yaşanan sakatlıklar gol yollarında takımı sıkıntıya soktu.
Sarı-kırmızılı ekip, son 6 resmi maçında sadece 3 kez ağları havalandırdı. Galatasaray, galip geldiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor ile berabere biten Bursaspor maçlarında bir kez topu ağlarla buluşturdu.
Galatasaray, kaybettiği Porto ve Evkur Yeni Malatyaspor ile berabere kaldığı Schalke 04 müsabakalarında ise skor üretemedi.
KRİTİK MAÇLARA ÇIKACAK
Galatasaray'ın peş peşe çıkacağı iki önemli karşılaşma öncesinde sakat futbolcuların durumu teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor.
Süper Lig'de 2 Kasım Cuma günü derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek sarı-kırmızılı takım, 6 Kasım Salı günü de Schalke 04 ile deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.
Galatasaray'da sezonun ilk yarısını kapatan Emre Akbaba'nın yanı sıra Yuto Nagatomo'nun bu maçlarda görev alması beklenmiyor. Tedavilerine devam edilen Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Fernando, Feghouli ve Onyekuru ise söz konusu müsabakalara yetiştirilmeye çalışılıyor.
Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı olan Mariano Filho ise Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.