Galatasaray - Sivasspor: 4-1 (MAÇ SONUCU) Galatasaray, Sivasspor'u 31 dakika içinde bulduğu gollerle dağıttı, şampiyonluk modunu açtı! Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibini Torreira, Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 4-1 mağlup etti. Ligde üst üste 4. kez kazanan Cimbom, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı.

Ajanslar Giriş: 03.05.2025 - 17:49 Güncelleme: 03.05.2025 - 21:21 facebook

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