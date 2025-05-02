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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray muhtemel 11

        Galatasaray- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında Galatasaray evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Lig'de 80 puanla zirvede yer alan sarı kırmızılılar, evinde kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Öte yandan düşme hattına yakın durumda 34 puanla 15. sırada bulunan konuk ekip, sürprize imza atarak zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki, Galatasaray- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 12:17 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:17
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        1

        Galatasaray- Sivasspor maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasında 5 puan farkla lider bulunan Galatasaray, evinde Sivasspor engelini aşarak maç fazlasıyla puan farkını 8'e çıkarmanın peşinde. Hatırlanacağı üzere Sivas'da oynanan ilk karşılaşmayı sarı kırmızılılar 3-1 kazanmayı başarmıştı. Peki, Galatasaray- Sivasspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

        2

        GALATASARAY- SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray- Sivasspor maçı 3 Mayıs Cumartesi günü 19.00'da oynanacak.

        3

        GALATASARAY- SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        4

        GALATASARAY MUHTEMEL 11

        Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Yunus, Barış, Morata, Osimhen

        5

        GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE OSİMHEN!

        Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda gol krallığında kıyasıya mücadele sürüyor. Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen 22 gol atarak zirvede yer aldı. Öte yandan Nijeryalı yıldıza en yakın isim 20 golle Piatek olurken, Simon Banza 19 golle üçüncü sırada yer aldı.

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