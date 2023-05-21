Rakip de bu baskıyı yiyince ne yapıyor, doğru pas yapacak arkadaşını bulamayınca ileri doğru vuruyor. Zaten Galatasaray'ın da istediği bu. Her ileri vuruşta bir sarı-kırmızılı oyuncu kafayı vurup oyuna hakim oluyor. Hiçbir an berabere de devam etseler, galip de olsalar defans güvenliğini bırakmıyorlar. Galatasaray takımında rakibe ve topa basmayan oyuncu yok. Buna Icardi ve Kerem dahil. Böyle olunca da başarıya doğru gidiyorlar.