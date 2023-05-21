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Galatasaray - Sivasspor maçının yazar yorumları

Lider Galatasaray, Sivasspor'u 2-0 yendi ve puanını 79'a çıkararak şampiyonluk kapısını sonuna kadar araladı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrıldığı takdirde diğer karşılaşmaların sonuçlarına bakılmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı

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  • Galatasaray - Sivasspor maçının yazar yorumları

    UĞUR MELEKE: Her şey Icardi’nin olağanüstü asistiyle başladı... Galatasaray artık 23’üncü şampiyonluk için gün sayıyor. Bu sezon her hattıyla istikrarlı bir Galatasaray izledik, bence şampiyonluğu da sonuna kadar hak ettiler. Yılın en iyi teknik direktörü, en iyi yabancı ve yerli stoperleri, en iyi ön liberosu ve en iyi santrforu Galatasaraylı. Ancak tüm bu iyiler içinde bir tanesine ekstra parantez açmak lazım: Ligin kader belirleyicisi İcardi’ye...
  • Galatasaray - Sivasspor maçının yazar yorumları

    Bundan 6 ay önce, 12 Kasım 2022 akşamı Galatasaray, Başakşehir’e konuk olduğunda iki takımın puanları eşitti. Galatasaray o müsabakayı kaybetse lider Fenerbahçe’nin 5 puan gerisinde haftayı beşinci basamakta tamamlayacaktı. Sarı kırmızılılar maçı şov yaparak 7 golle kazandı, liderle farkı 2 puana indirdi, üstelik Başakşehir, Adana Demir ve Konya’nın da üstünde kaldı. Bu sezonun birçok kırılma anı vardır muhakkak. Ama en kritiklerinden birisi de o geceydi bence.
  • Galatasaray - Sivasspor maçının yazar yorumları

    Maçın 59’uncu dakikasında kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki İcardi, arkasındaki Kerem’e öyle bir asist yaptı ki, 20-30 yıl sonra belki de bu sezondan hatırlayacağımız tek kare o olacak. İcardi’nin Kerem’e yaptığı o asist bence Galatasaray’ın şampiyonluğunun da anahtarı oldu.
  • Galatasaray - Sivasspor maçının yazar yorumları

    AHMET ÇAKAR: Büyük golcü yine sahne aldı... Galatasaray, adım adım mutlu sona ulaşıyor. A.Gücü'nü yendiklerinde Türkiye Şampiyonu olacaklar. Bakıyoruz da bu şampiyonlukta kimin en çok emeği olacak; karşımıza çok isim çıkıyor. Ama herhalde en önemlisi İcardi ve Torreira. Yani diğer bir deyimle dün akşamın iki yıldızı. Biri attığı goller diğeri ise verdiği korkunç mücadelesi ile.
  • Galatasaray - Sivasspor maçının yazar yorumları

    G.Saray, öne geçtikten sonra çok daha dengeli oynamaya çalışıyor. Bu nedenle de kendi evindeki maçlarda mütevazi rakiplere karşı çok farklı skorlar göremiyoruz. İkinci yarıdaki, gol sonrasının kopyası… Top G.Saray'da, Sivas fazla gelemiyor. Gelse de pozisyon üretemiyor. Buna karşılık da G.Saray fazla gol pozisyonu yaratamıyor. Bu dakikalarda sahneye yine büyük golcü İcardi çıktı. 
  • Galatasaray - Sivasspor maçının yazar yorumları

    Sacha Boey orta yapmak üzere kafasını kaldırdığında İcardi, arka direğe koşusunu yaptı, kaleci dahil herkes kafa vuruşunu gelen yöne yani arka direğe yapacağını düşünürken o, dar açıdan ön direğin dibine vuruverdi ve G.Saray için o anda maç pek tabii ki bitti.
  • Galatasaray - Sivasspor maçının yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU: İnanmış çocuklar! Maçın geneline net olarak şunu yazarız; Galatasaraylı futbolcular şampiyonluk olayına inanmışlar, iyi oynamak filan hepsi hikaye. Her pozisyonda 3-4 kişi ile rakibe ve topa basıyorlar. Ve tam sahada bu bazen 7-8 kişiyle oluyor.
  • Galatasaray - Sivasspor maçının yazar yorumları

    Rakip de bu baskıyı yiyince ne yapıyor, doğru pas yapacak arkadaşını bulamayınca ileri doğru vuruyor. Zaten Galatasaray'ın da istediği bu. Her ileri vuruşta bir sarı-kırmızılı oyuncu kafayı vurup oyuna hakim oluyor. Hiçbir an berabere de devam etseler, galip de olsalar defans güvenliğini bırakmıyorlar. Galatasaray takımında rakibe ve topa basmayan oyuncu yok. Buna Icardi ve Kerem dahil. Böyle olunca da başarıya doğru gidiyorlar.
  • Galatasaray - Sivasspor maçının yazar yorumları

    Yalnız ortada Torreira diye bir adam var. Adam, sahanın her yerinden rakibe karşı çıkıyor. Rakip için korku filmi gibi. Daha da enteresanı kendisi sinirlenmiyor, rakibi sinirlendiriyor. Hakemden sarı kart alma riskini almıyor. Her takıma lazım bir adam. Aldığını sonuna kadar hak ettiriyor. Galatasaray için bir maç kaldı...
  • Galatasaray - Sivasspor maçının yazar yorumları

    ÖMER ÜRÜNDÜL: Şampiyonluk havasına giren Galatasaraylı futbolcular müthiş seyirci desteğini de arkalarına alarak maça çok hırslı ve tempolu bir başlangıç yaptı. Her an geliyorum diyen gol 13. dakikada Kerem-İcardi iş birliği ile geldi. Ancak bu golden 5 dakika sonra Galatasaray'da ben dahil kimsenin beklemediği bir duraklama devri başladı. Üstelik de devre sonuna kadar devam etti. Demek ki final periyoduna girilirken Buruk taktik olarak 'Biz nasıl olsa gol atabiliyoruz aman basit gol yemeyelim' diyerek kontrol futbolunun uygulanmasını istemiş.
  • Galatasaray - Sivasspor maçının yazar yorumları

    İkinci yarı başlangıcı da bu şekilde oldu. Galatasaray yine hücum pres yapmıyor, kontrollü oynuyor ve bölüm bölüm hareketleniyordu. Sonra İcardi, Ali Şaşal'ın hediyesiyle farkı ikiye çıkarınca takım da seyirci de rahatladı. Sonra kendi kontrollerinde 90 dakikayı bitirdiler. Zaten bugünkü ortamda iyi futboldan çok netice önemli, onu da başardılar. Torreira bana göre yine basmadık yer bırakmayarak sahanın yıldızıydı.
  • Galatasaray - Sivasspor maçının yazar yorumları

    BÜLENT TİMURLENK: En çok parayı onlar kazanır, sponsorlar, markalar peşlerinden koşar, en çok onların forması satılır, posterleri duvarlara asılır. Gol sevinçleri yeri gelir tam sayfayı süsler, stadyumlar onların adını en çok haykırır. Santrforlar bu oyunun pırlantasıdır ve elinizdeki santrfor tüm bunlara layık bir adamsa durun şampiyon olmazsanız. O kadar kolay değil bu oyun. Golcüler sizi yarışta tutar ama defanslarınız şampiyon yapar. 
  • Galatasaray - Sivasspor maçının yazar yorumları

    İcardi sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın 14 maçlık galibiyet serisinin başlangıcında Fenerbahçe'nin 5 puan gerisindeki takımını aldı sırtına, önce yarışa soktu sonra da ligin tepesine taşıdı. Lakin Torreira ve arkasındaki dörtlü ise sarı-kırmızılı takımın kalesini gole kapatıp mutlu sona doğru koşturdu.
  • Galatasaray - Sivasspor maçının yazar yorumları

    OSMAN ŞENHER: Mucize adam tarih yazıyor. Galatasaray taraftarı, futbolcusu, camiası şampiyonluk havasına girmiş. Statta bütün koltuklar dolu. Mucize adam Mauro Icardi’nin golleriyle hem takım galip geliyor hem de 45 bin kişinin havası değişiyor, müthiş bir atmosfer oluşuyor. 
  • Galatasaray - Sivasspor maçının yazar yorumları

    Torreira ile Icardi’yi ayırmak lazım... Biri forvette, biri orta sahada. Icardi atılmayacak golleri filelere gönderiyor, Torreira ise kapılmayacak topları kapıyor. Zaten bu ikilinin bu olağanüstü gayreti takımı buralara getirdi. 
  • Galatasaray - Sivasspor maçının yazar yorumları

    Haftaya Ankaragücü ve son maç kendi evlerinde Fenerbahçe ile oynayacaklar. Süper Lig’deki Galatasaray maçları böylece bitecek. Rakipleriyle puan farkı beş. Ben bu saatten sonra Cim Bom’un artık hata yapacağını tahmin etmiyorum. Çünkü futbolcular farklı bir modda mücadele ediyorlar. İstedikleri zaman oyunu hızlandırıp, isteyince yavaşlatıyorlar. Dün gece de kendilerini fazla sıkmadan galip geldiler.

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