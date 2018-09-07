Galatasaray forvet transfer için gözünü Çin pazarına çevirdi. Ocak ayında boşa çıkacak olan Brezilyalı Alan, İtalyan Graziano Pelle ve İspanyol Jonathan Soriano sarı-kırmızılıların bonservis ödemeden alabileceği isimler!
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Yaz transfer döneminde golcü takviyesi yapamayan ve gözünü ara transfer döneme çeviren Galatasaray'da adaylar şekillenmeye başlıyor.
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Sabah'ta yer alan habere göre, Anthony Modeste'in durumunun netleşmesini bekleyen sarı-kırmızılı ekip, Finansal Fair Play kurallarını çiğnememek adına bonservissiz isimleri gündeminde tutuyor.
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Rotayı Çin'e çeviren Galatasaray, Modeste dışında üç golcüyü daha listesine aldı.
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Shandong Luneng'ten Graziano Pelle, Beijing Guoan'dan Jonathan Soriano ve Guangzhou Evergrande'den Alan'ın Ocak'ta sözleşmesinin bitecek olması Aslan'ın iştahını kabartıyor.
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33 yaşındaki Pelle ve Soriano'dan daha genç olan 29 yaşındaki Alan, ilk tercih gibi görünürken Galatasaray bu oyuncuyu ara transfer dönemine kadar yakından takip edecek.
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ALAN
29 yaşındaki Brezilyalı forvet 2015 yılından bu yana Guangzhou Evergrande takımında forma giyiniyor. 2010-2015 yılları arasında Salzburg’da görev yapan oyuncu, profesyonel kariyerine 2008’de ülkesinin Fluminense takımında başladı. Kulüp kariyerinde 254 maça çıkan Alan, 148 gol attı.
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PELLE
33 yaşındaki İtalyan Shandong Luneng formasını 2016’dan bu yana terletiyor. Geçen sezon ligde 20 maça çıktı 9 gol, 4 asistle oynadı.
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JONATHAN SORİANO
İspanyol oyuncu 33 yaşında ve son iki yıldır Bejing Guoan’da oynuyor. 2018 yılında ligde 9 maça çıktı 7 gol ve 2 asistle takımına katkı verdi.
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