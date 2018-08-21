Şampiyonlar Ligi için alternatifli bir kadro oluşturmaya çalışan Galatasaray'da stoper ve golcü transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Premier Lig devleri Chelsea ve Arsenal'dan önemli isimler için devrede...
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TERİM, ORIGI'Yİ İSTİYOR
Galatasaray'da gündem bir kez daha transfer... Göztepe galibiyetinin ardından teknik direktör Fatih Terim 4 bölgeye transfer yapmaları gerektiğini söylemişti. Yedek sol bek, hücuma yönelik bir orta saha, stoper ve golcü istediğini belirten İmparator'un gönlündeki golcünün Divock Origi olduğu öğrenildi.
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KİRALAMA TEKLİFİ
Scout ekibinin kendisine önerdiği geniş havuz içinden Belçikalı forveti seçen Terim'in yönetime bu ismi ilettiği kaydedildi. 2014 yılında Lille'den 10 milyon euro karşılığında büyük umutlarla Liverpool'a gelen Origi burada beklenilen performansı sergileyememişti. Origi geçtiğimiz sezon Wolfsburg'a kiralanmıştı. Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp'un kadrosunda düşünmediği 23'lük forvet için Galatasaray, İngiliz ekibine 1.5 milyon euro'luk kiralama teklifi yapacak.
(Fotomaç)
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GOMIS TAKIMDA KALDI
Bafetimbi Gomis, geçen hafta Al-Hilal'den kendisine gelen 6 milyon Euro'luk teklife "Hayır" dedi.
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Gomis'ten olumsuz yanıt alan Al-Hilal, Fransız forvet Modeste'yi gündemine aldı.
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Suudi Arabistan'da futbol hayatını sürdürmek istemeyen Gomis, iki katı teklife rağmen Galatasaray'da kalmaya karar verdi.
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Al-Hilal'in son teklifine de olumsuz yanıt veren Gomis, Galatasaray'da kaldı.
(Fotomaç)
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MARCHISIO YOKLAMASI
Juventus ile yollarını ayıran Claudio Marchisio birçok Avrupa kulübünün gündemine girdi. Sarı-kırmızılı kulübün de 32 yaşındaki orta saha için dirsek teması kurduğu öğrenildi. Ancak PSG gibi finansal açıdan dev kulüplerin onu istemesi üzerine Aslan'a gelme ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.
(Fotomaç)
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ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLCÜSÜ NIASSE
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 kazanılan Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada nasıl bir santrfor istediğinin sinyallerini verdi. Deneyimli çalıştırıcı, “Santrfor noktasında ısrar ediyorum. Şampiyonlar Ligi’nde belki 2 forvet kullanırız ve belki ikisi de çabuk olur. Futbol bugün çabuk oyuncularla, teknik oyuncularla, zeki oyuncularla etkili oynanabiliyor” ifade ederek hücum hattına hızlı bir forvet istediğini net bir şekilde dile getirmiş oldu. Terim’in gönlündeki ismin Cenk Tosun, Lewin ve Ramirez’in arkasında kalan ve adeta takımın dördüncü forveti konumuna düşen Oumar Niasse olduğu öğrenildi.
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ONUN ADI TÜRKÇE’DE ÖMER
“Kulüplerin anlaşması halinde benim açımdan bir sorun yok” diyen Senegalli forvet, Galatasaray ile Everton arasındaki görüşmeden olumlu sonuç çıkması halinde imzaya hazır. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, 28 yaşındaki golcüyü kiralama konusunda Ada ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu hafta içinde transferin netlik kazanması bekleniyor. İngiliz kulübüyle 2 yıllık daha mukavelesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, 1 Şubat 2016’da Lokomotiv Moskova’dan 18 milyon euroya transfer edilmişti. Fatih Terim, Milli Takımı çalıştırdığı dönemde Niasse’nin Türkiye forması giyme olasılığı ile ilgili “Hem müslüman hem Türk. Yetenekli. Milli Takım’da oynamak istiyor. Kısa adı Oumar bildiğim kadarıyla, Türkçe’de Ömer” diye konuşmuştu.
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MARİO GOMEZ GÜNDEMİMİZDE YOK
Galatasaray’ın, Beşiktaş’ın eski golcüsü Mario Gomez ile görüştüğü öne sürülmüştü. Mario Gomez transferi adına girişimlerin başladığı iddialarına Sarı-Kırmızılı yöneticiler “Transfer döneminin kapanmasına artık kısa bir süre kaldı. Ancak gündemimizde, düşüncelerimizde Gomez yok. Gomez’in Galatasaray’a gelmesi için bir girişimimiz yok. Fatih hocamız ileri uca hızlı bir forvet istiyor” ifadesi kullandı.
(Akşam)
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GALATASARAY'IN YENİ HEDEFİ WELBECK
Emre Akbaba’yı renklerine bağlayan, Ndiaye’yi de resmen açıklamaya hazırlanan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kalitesine yakışır bir orta saha kurdu. Şimdi sıra forvette.
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Lig bitimiden bu yana ücretine zam isteyen ve bu talebi teknik direktör Fatih Terim tarafından da basın toplantısında doğrulanan Bafetimbi Gomis, 1 hafta içinde ayrılabilir.
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Gomis giderse Galatasaray’ın B planı hazır. Teknik direktör Fatih Terim, hızlı oyuna ayak uydurabilecek bir forvetle kadroyu kusursuz hale getirmeyi düşünüyor.
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Al Hilal’in bonservisine 11 milyon Euro teklif ettiği Gomis’in menajeri, Suudi Arabistan kulübüyle görüşüyor. Araplar’ın Gomis’e de yıllık 6 milyon Euro önerdiği konuşuluyor.
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İmparator’un listesindeki oyuncunun ise Danny Welbeck olduğu öğrenildi. Welbeck, Arsenal’in geniş kadrosunda yer alıyor fakat forma giymesi oldukça zor.
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Galatasaray’ın iki yıldız için de en büyük kozu Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması. Eğer Gomis giderse, forvet harekatı başlayacak.
(Fanatik)
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NDIAYE'NİN MAAŞI BELLİ OLDU
Geçen hafta sakat olduğu iddiasıyla Brentford maçında forma verilmeyen Badou Ndiaye, Stoke City’nin Preston deplasmanında da 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı.
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Senegalli oyuncu en kısa zamanda KAP’a bildirilecek. G.Saray, Ndiaye’nin kiralanması için kasasından para çıkarmayacak. Sadece Ndiaye’nin sözleşmesinde yer alan bir sonraki satıştan yüzde 15’lik hakkından vazgeçecek. Geçen sezon 2 milyon 750 bin euro’ya oynayan Ndiaye, G.Saray’dan bir sezon boyunca 2 milyon euro alacak.
(Fotospor)
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CENGİZ, CAHİLL İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Başkan Mustafa Cengiz daha önce sarfettiği, “Arsenal ve Chelsea ile yakın dostluklarımız var…” sözünün altını doldurmak için harekete geçti…
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Daha önce Chelsea’nin kaptanı Gary Cahill’i alabileceğini iddia eden başkanın bizzat Londra ekibinin futbol direktörü Marina Granovskaya’yı aradığı belirtildi. Sarri’nin ligin ilk iki haftasında kadroya almadığı Cahill’i G.Saray’da görmek istediklerini söyledi. Asıl sürpriz ise Granovskaya’nın gönderdiği, Cahill’le görüşmeye izin veren belge ile teklif beklediklerini ileten yazı oldu.
(Fotospor)
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AZİZ BEHICH PSV YOLUNDA
Bursaspor’un başarılı sol beki Aziz Behiç’e teklif var...
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PSV Eindhoven, bir dönem Galatasaray'ın da talip olduğu 27 yaşındaki Aziz için menajerler vasıtasıyla Yeşil-Beyazlı kulübün kapısını çaldı.
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Yönetim, tecrübeli futbolcunun fiyatını 2.5 milyon Euro olarak belirledi.
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PSV ile önümüzdeki günlerde sıcak temasların yaşanması bekleniyor. Aziz’in durumuna göre Bursaspor, kadroya yapılacak takviye sayısını artırabilir.
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