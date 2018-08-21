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ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLCÜSÜ NIASSE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 kazanılan Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada nasıl bir santrfor istediğinin sinyallerini verdi. Deneyimli çalıştırıcı, “Santrfor noktasında ısrar ediyorum. Şampiyonlar Ligi’nde belki 2 forvet kullanırız ve belki ikisi de çabuk olur. Futbol bugün çabuk oyuncularla, teknik oyuncularla, zeki oyuncularla etkili oynanabiliyor” ifade ederek hücum hattına hızlı bir forvet istediğini net bir şekilde dile getirmiş oldu. Terim’in gönlündeki ismin Cenk Tosun, Lewin ve Ramirez’in arkasında kalan ve adeta takımın dördüncü forveti konumuna düşen Oumar Niasse olduğu öğrenildi.