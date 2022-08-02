Son dakika: Galatasaray transferi resmen açıkladı: Fredrik Midtsjö kimdir, kaç yaşında, bonservisi ne kadar? - GS transferi KAP'a bildirdi

Galatasaray transferi resmen açıkladı 0:00 / 0:00

Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferini resmen duyurdu! Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö ve kulübü Alkmaar Zaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.0000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" — Habertürk Spor (@HTSpor) August 2, 2022

FREDRIK MIDTSJÖ KİMDİR? 11 Ağustos 1993 tarihinde Norveç’in Stjordal kentinde doğan Midtsjö, futbol hayatına doğduğu kentin takımı Storjdals-Blink’te başladı. Rosenborg altyapısında futbola hazırlanan orta saha oyuncusu, akademiden A takıma çıktıktan sonra kendini gösterdi. Rosenborg’da üç lig şampiyonluğu ve iki Norveç Kupası şampiyonluğu olmak üzere beş kupa kaldırdı. 148 maçta 22 gol ve 33 asistlik katkı verdi.