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Galatasaray'da son dakika transfer haberleri!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor! Orta sahaya iki takviye daha planlayan Galatasaray, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Lucas Torreira için gaza bastı! Okan Buruk'un çok istediği Berkay Özcan için de girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar ilk teklifini yaptı! Diğer yandan Victor Nelsson'a da üç kulübün talip olduğu belirtildi! İşte Galatasaray'da son dakika transfer haberleri ve son dakika gelişmeleri

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  • ASLAN'DAN DEV OPERASYON: Lucas Torreira ve Berkay ÖZcan... Galatasaray son dakika transfer haberleri!

    Yeni sezonda şampiyonluğa ulaşacak güçte bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray transferde de gaza bastı! 

     
  • ASLAN'DAN DEV OPERASYON: Lucas Torreira ve Berkay ÖZcan... Galatasaray son dakika transfer haberleri!

    Abdülkerim Bardakcı, Kazım Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois'yı renklerine bağlayan son olarak Fredrik Midtsjö'yle anlaşarak İstanbul'a getiren Galatasaray orta saha için iki yıldıza talip oldu.
  • ASLAN'DAN DEV OPERASYON: Lucas Torreira ve Berkay ÖZcan... Galatasaray son dakika transfer haberleri!

    Uzun süredir William Carvalho ve Gana Gueye için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılar, Arsenal'le olan sözleşmesi gelecek sezon bitecek Lucas Torreira için harekete geçti! 
  • ASLAN'DAN DEV OPERASYON: Lucas Torreira ve Berkay ÖZcan... Galatasaray son dakika transfer haberleri!

    İtalyan basınında çıkan haberlere göre Uruguaylı yıldızı isteyen ve futbolcu ile anlaşma sağlayan Valencia, Arsenal'in istediği rakamlara çıkamadı.
  • ASLAN'DAN DEV OPERASYON: Lucas Torreira ve Berkay ÖZcan... Galatasaray son dakika transfer haberleri!

    Galatasaray'ın ise Valencia'dan daha iyi bir teklif yaparak Londra ekibini ikna etmeye yakın olduğu belirtildi.
  • ASLAN'DAN DEV OPERASYON: Lucas Torreira ve Berkay ÖZcan... Galatasaray son dakika transfer haberleri!

    Geçen sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Lucas Torreira'nın üç yıllık bir sözleşme istediği ve Galatasaray'a gelmeye sıcak bakabileceği kaydedildi.
  • ASLAN'DAN DEV OPERASYON: Lucas Torreira ve Berkay ÖZcan... Galatasaray son dakika transfer haberleri!

    MUSLERA DA DEVREYE GİRDİ

    Sarı-kırmızılıların kaptanı olan Fernando Muslera'nın da milli takımdan arkadaşı olan 26 yaşındaki yıldız için devreye girdiği ve tüm şartları zorlayarak oyuncuyu ikna etmek için çaba gösterdiği de ifade edildi. 
  • ASLAN'DAN DEV OPERASYON: Lucas Torreira ve Berkay ÖZcan... Galatasaray son dakika transfer haberleri!

    Avrupa'ya Pescara formasıyla adım atan Torreira sonrasında Sampdoria'da top koşturmuş ve yaklaşık 28 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle 2018'de Arsenal'in yolunu tutmuştu. 
  • ASLAN'DAN DEV OPERASYON: Lucas Torreira ve Berkay ÖZcan... Galatasaray son dakika transfer haberleri!

    Daha sonra Atletico Madrid ve Fiorentina'da da top koşturan Torreira bugüne kadar forma giydiği 289 profesyonel maçta 23 gol atarken 12 golün de hazırlayıcısı oldu. Uruguaylı yıldız milli takımının formasını da 39 kez terletti.
  • ASLAN'DAN DEV OPERASYON: Lucas Torreira ve Berkay ÖZcan... Galatasaray son dakika transfer haberleri!

    BERKAY ÖZCAN İÇİN DÜĞMEYE BASILDI!

    Galatasaray'da diğer bir hedef ise Başakşehir'in 24 yaşındaki yıldızı Berkay Özcan... Okan Buruk'un eski öğrencisi olan Berkay'ın alınması için ısrarcı olması üzerine devreye giren Galatasaray, Başakşehir'le görüşmelere başladı.

     
  • ASLAN'DAN DEV OPERASYON: Lucas Torreira ve Berkay ÖZcan... Galatasaray son dakika transfer haberleri!

    Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Buruk'un kadroda düşünmediği Taylan Antalyalı'yı Başakşehir'e önerirken turuncu-lacivertlilerin bu teklifi reddederek 5 milyon Euro talep ettiği belirtildi.
  • ASLAN'DAN DEV OPERASYON: Lucas Torreira ve Berkay ÖZcan... Galatasaray son dakika transfer haberleri!

    Taylan Antalyalı'ya ek olarak bir miktar para teklif edecek olan Galatasaray, Başakşehir'den evet yanıtını alamazsa ise bu kez Berkan Kutlu'yu devreye sokacak.
  • ASLAN'DAN DEV OPERASYON: Lucas Torreira ve Berkay ÖZcan... Galatasaray son dakika transfer haberleri!

    Buruk'la yeniden çalışmaya sıcak bakan Berkay Özcan'ın da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Stuttgart altyapısından yetişen 24 yaşındaki futbolcu Ağustos 2020'de 3 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Başakşehir'e transfer olmuştu. 
  • ASLAN'DAN DEV OPERASYON: Lucas Torreira ve Berkay ÖZcan... Galatasaray son dakika transfer haberleri!

    NELSSON'A ÜÇ TALİP VAR!

    Galatasaray, Marcao'dan sonra Victor Nelsson'u da aynı yaz kaybedebilir! İtalyan basınının iddiasına göre savunmasını güçlendirmek isteyen Torino, Galatasaraylı Victor Nelsson ile ilgileniyor! 
  • ASLAN'DAN DEV OPERASYON: Lucas Torreira ve Berkay ÖZcan... Galatasaray son dakika transfer haberleri!

    Sevilla'nın da gündeminde olan yıldızı İtalya'dan bir başka kulüp de istiyor! Torino'nun Danimarkalı savunma oyuncusu için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandığı sırada Bologna'nın da devreye girdiği kaydedildi.
  • ASLAN'DAN DEV OPERASYON: Lucas Torreira ve Berkay ÖZcan... Galatasaray son dakika transfer haberleri!

    Arthur Theate'yi Rennes'e satan Bologna'nın savunmanın merkezi için yeni bir isim aradığı ve adaylarından birinin de 23 yaşındaki futbolcu olduğu ifade edildi. 
  • ASLAN'DAN DEV OPERASYON: Lucas Torreira ve Berkay ÖZcan... Galatasaray son dakika transfer haberleri!

    Bologna'nın Nelsson transferinde öne geçebilmek adına kulübün sportif direktörü Marco Di Vaio'nun sarı-kırmızılıların Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçını yerinden takip ettiği vurgulandı.
  • ASLAN'DAN DEV OPERASYON: Lucas Torreira ve Berkay ÖZcan... Galatasaray son dakika transfer haberleri!

    İspanyol basınında çıkan haberlere göre Kounde'nin Barcelona'ya transferi sonrasında bu bölgeye transfer yapmayı planlayan Endülüs ekibi, Nelsson için Galatasaray'ın kapısını çaldı.
  • ASLAN'DAN DEV OPERASYON: Lucas Torreira ve Berkay ÖZcan... Galatasaray son dakika transfer haberleri!

    La Colina de Nervión'un iddiasına göre Sevilla, Nelsson ile çoktan masaya oturdu ve Danimarkalı yıldız İspanyolların sunduğu proje için oldukça heyecanlandı. 
  • ASLAN'DAN DEV OPERASYON: Lucas Torreira ve Berkay ÖZcan... Galatasaray son dakika transfer haberleri!

    Diğer iddialara göreyse Sevilla, 12 milyon Euro + başarı bonuslarının bulunduğu bir teklifle Galatasaray'la masaya otururken sarı-kırmızılılar bu bonservis bedelini az bulduğunu İspanyol yetkililere iletti.

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