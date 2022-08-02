MUSLERA DA DEVREYE GİRDİ

Sarı-kırmızılıların kaptanı olan Fernando Muslera'nın da milli takımdan arkadaşı olan 26 yaşındaki yıldız için devreye girdiği ve tüm şartları zorlayarak oyuncuyu ikna etmek için çaba gösterdiği de ifade edildi.