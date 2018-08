Galatasaray'ın transferi an meselesi: Modeste her an bitebilir!

Bafetimbi Gomis'i, Al Hilal'e satan Galatasaray'da yeni forvet arayışlarına ilk sırada yer alan Anthony Modeste adım adım sarı-kırmızılılara yaklaşıyor... Fransız golcünün 5 milyon Euro civarındaki imza parasını düşürmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar, bunu başarması halinde oyuncuya formayı giydirecek