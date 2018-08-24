Galatasaray'ın transferi an meselesi: Modeste her an bitebilir!
24.08.2018 - 16:16 | Güncelleme:
Bafetimbi Gomis'i, Al Hilal'e satan Galatasaray'da yeni forvet arayışlarına ilk sırada yer alan Anthony Modeste adım adım sarı-kırmızılılara yaklaşıyor... Fransız golcünün 5 milyon Euro civarındaki imza parasını düşürmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar, bunu başarması halinde oyuncuya formayı giydirecek
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Gomis’in ayrılığının ardından 4 koldan forvet arayışına giren Galatasaray’da transferi en fazla gerçekleşebilecek isimlerin başında Anthony Modeste yer alıyor.
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Son olarak Çin’in Tianjin Quanjian takımında forma giyen Fransız forvetin kulübünden maaşını uzun süredir alamaması ipleri kopma noktasına getirdi.
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Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre FIFA’ya başvuran 30 yaşındaki golcünün Çin’den ayrılmak istediği biliniyor. Bu transfer için temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, da bonservis ücreti ödemeden Modeste’yi kadrosuna katmak istiyor.
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Modeste'nin menajeri ile bir görüşme yapan Galatasaraylı yöneticiler, oyuncunun da kendilerine sıcak bakması ile birlikte çalışmalarını hızlandırdı.
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5 milyon Euro civarında olan imza parasını düşürmeye çalışan sarı-Kırmızılı kurmayla, Fransız oyuncuya yıllık 4 milyon civarında ödeme yapmayı planlıyor. UEFA ile FFP anlaşması yapan ve oyuncu alış-satışının pozitif yönde olması gereken Galatasaray'ın ödeyeceği imza parasının FFP'ye dahil olmadığı belirtildi.
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Bu transfer görüşmelerinde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın da başrol oynadığı öğrenilirken, Modeste'ye en kısa sürede Sarı-Kırmızılı formanın giydirilmesi planlanıyor.
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Öte yandan Modeste'nin alternatifleri olan Burak Yılmaz, Danny Welbeck, Stefano Okaka, Musa Barrow, Niasse'den birinin transfer edilmesi için girişimler başlatılacak.
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Hoffenheim'dan sorna Köln formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından 29 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin ekiplerinden Tianjin Quanjian'a giden Modeste'nin 11,6 milyon dolarlık alacakları nedeniyle kulübüyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği kaydedilmişti.
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Takımının son üç lig maçında da kadroda bulunmayan ve avukatlarının hem Çin Futbol Federasyonu yetkilileri hem de kulüp idarecileriyle müzakarelerde bulunduğu Modeste'nin önce Lokomotiv Moskova'ya gideceği iddia edilse de Modeste'nin menajeri bunu yalanlamıştı. Fransız futbolcunun menajeri, Modeste'nin Çin'den ayrılmak istediğini ancak Rusya'ya gitmek istemediğini Çin basınına geçen günlerde açıklamıştı.
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DROGBA ÖRNEK VERİLDİ
Çin'de yayın ypan Sina Sports Gazetesi, Modeste'nin, Galatasaray'ın daha önce Didier Drogba transferinde yaptığı gibi geçici lisansla transfer olabileceğini yazdı.
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Fransız yıldızın, Gomis'in transfer olduğu Al Hilal'e transfer olmasının an meselesi olduğu kaydedilen haberde sarı-kırmızılıların Modeste'ye 3 yıllık teklif yaptığı kaydedildi.
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