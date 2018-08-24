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Takımının son üç lig maçında da kadroda bulunmayan ve avukatlarının hem Çin Futbol Federasyonu yetkilileri hem de kulüp idarecileriyle müzakarelerde bulunduğu Modeste'nin önce Lokomotiv Moskova'ya gideceği iddia edilse de Modeste'nin menajeri bunu yalanlamıştı. Fransız futbolcunun menajeri, Modeste'nin Çin'den ayrılmak istediğini ancak Rusya'ya gitmek istemediğini Çin basınına geçen günlerde açıklamıştı.