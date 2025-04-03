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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaraylı futbolculardan, Ali Koç'a pasta - Galatasaray Haberleri

        Galatasaraylı futbolculardan, Ali Koç'a pasta

        Galatasaraylı futbolcular, derbi mücadelesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a doğum günü pastası bıraktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 01:42 Güncelleme: 03.04.2025 - 01:42
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        Galatasaraylı futbolculardan, Ali Koç'a pasta
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        Galatasaraylı futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a pasta bıraktı.

        Sarı-kırmızılı futbolcular, 2 Nisan tarihinde doğan Ali Koç için "İyi ki doğdun başkan" yazan pastayla fotoğraf verdi.

        Derbi sonrası Galatasaraylı futbolcuların bu pastayı soyunma odasında bıraktığı öğrenildi.

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