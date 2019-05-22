Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Game of Thrones 8. sezon nasıl izlenir? GOT 8. final sezonu tüm bölümler

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi fantastik dizilerinden biri olan Game of Thrones 8. sezonuyla izleyicilerine veda etti. Büyük bir heyecanla beklenen Game of Thrones'un 8. sezon final bölümü ise hayranlarına büyük hayal kırıklığı yaşattı. Peki, Game of Thrones 8. sezon tüm bölümler nasıl izlenir? İşte GOT 8.sezon bölümleri...

Game of Thrones

Game of Thrones efsanesi sona erdi. Peki, Game of Thrones 8. sezon nasıl izlenir? Tüm bölümler yayınlandıktan sonra izlemek isteyenler tarafından sıkça araştırılıyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren dünya çapında adını duyurmayı başaran Game of Thrones'un final sezonuyla ilgili eleştiriler çığ gibi büyüyor. Peki, Game of Thrones son sezon 1,2,3,4,5,6 final bölümleri izleme yolu haberimizde...

GAME OF THRONES 8. SEZON NASIL İZLENİR?

Game of Thrones’un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk'te bulunuyor. Game Of Thrones’un yeni sezonunu izlemek için Digiturk üyesi olmanız gerekiyor. Aşağıdaki linkten üyelik işlemlerinizi yapabilirsiniz.


GAME OF THRONES 8. SEZON 6. BÖLÜM REKOR KIRDI!

Game of Thrones dizisi, sekiz sezonlu ekran macerasını pazar akşamı sona erdirdi. 8. sezon 6. bölüm, izlenme oranıyla rekor kırdı.

Dizinin yayınlandığı HBO kanalı, TV ve uygulamalar üzerinden final bölümünü 19.3 milyon Amerikalının izlediğini açıkladı.

Bu izlenme rakamıyla Game of Thrones, tarihinin en yüksek rakamına ulaşmanın yanı sıra HBO kanalının da en fazla izlenen dizi bölümünü yayınladı.

19,3 milyon, dünyanın dört bir yanında ABD ile aynı anda anlaşmalı medya kurumları aracılığıyla diziyi izleyenlerin rakamını içermiyor.

Diziye ait bir önceki rekor geçen hafta kırılmıştı. Dizinin 5. bölümü 18,4 milyon kişi tarafından seyredilmişti.

HBO, dizinin tekrar izlemelerini de hesaba katarak final sezonunda her bir bölümün ortalama 44,2 milyon kişi tarafından seyredildiğini açıkladı. Game of Thrones, dünyada 150 ülkede yayınlanıyor, ancak yapılan açıklamaya göre kimi piyasalardan veri alınamadığı için küresel izleme rakamını ortaya koymak güç.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Erzincan'da deprem oldu! Son depremler listesi
GÜNDEMErzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
Tek tip askerlik sistemi! Son dakika: Bakan Hulusi Akar açıkladı! Yeni askerlik sistemi ne zaman yür
GÜNDEMTek tip askerlik sistemi son dakika 2019
22 Mayıs Hadi ipucu: Yüzümle Mutluyum Günü tarihi hangi gündür? 12.30 Hadi cevabı
GÜNDEM22 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı
Son dakika! Yeni askerlik yasasıyla askerlere erken terhis yolu açılabilir
GÜNDEMAskerlere erken terhis yolu mu açılıyor?
Diyanet 2019: Ramazan Bayramı ne zaman? 9 gün tatil ne zaman başlıyor? İşte bayram tarihleri
GÜNDEM2019 Ramazan Bayramı ne zaman?
TIR'da 250 kilogram esrar ele geçirildi
GÜNDEM250 kilo! TIR'da ele geçirildi
Hava durumu nasıl olacak? 22 Mayıs bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji il il hava durumu
GÜNDEMBugün hava durumu nasıl olacak?
Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda talihsiz kaza
GÜNDEMİstanbul Havalimanı'nda talihsiz kaza
Tevfik Göksu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun hayatı ve kariyeri
GÜNDEMTevfik Göksu kimdir?
TEM'de kamyonet devrildi, trafik durma noktasına geldi
GÜNDEMTEM'i kilitleyen kaza!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X