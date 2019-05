Game of Thrones efsanesi sona erdi. Peki, Game of Thrones 8. sezon nasıl izlenir? Tüm bölümler yayınlandıktan sonra izlemek isteyenler tarafından sıkça araştırılıyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren dünya çapında adını duyurmayı başaran Game of Thrones'un final sezonuyla ilgili eleştiriler çığ gibi büyüyor. Peki, Game of Thrones son sezon 1,2,3,4,5,6 final bölümleri izleme yolu haberimizde...

GAME OF THRONES 8. SEZON NASIL İZLENİR?

Game of Thrones'un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk'te bulunuyor. Game Of Thrones'un yeni sezonunu izlemek için Digiturk üyesi olmanız gerekiyor.



GAME OF THRONES 8. SEZON 6. BÖLÜM REKOR KIRDI!

Game of Thrones dizisi, sekiz sezonlu ekran macerasını pazar akşamı sona erdirdi. 8. sezon 6. bölüm, izlenme oranıyla rekor kırdı.

Dizinin yayınlandığı HBO kanalı, TV ve uygulamalar üzerinden final bölümünü 19.3 milyon Amerikalının izlediğini açıkladı.

Bu izlenme rakamıyla Game of Thrones, tarihinin en yüksek rakamına ulaşmanın yanı sıra HBO kanalının da en fazla izlenen dizi bölümünü yayınladı.

19,3 milyon, dünyanın dört bir yanında ABD ile aynı anda anlaşmalı medya kurumları aracılığıyla diziyi izleyenlerin rakamını içermiyor.

Diziye ait bir önceki rekor geçen hafta kırılmıştı. Dizinin 5. bölümü 18,4 milyon kişi tarafından seyredilmişti.

HBO, dizinin tekrar izlemelerini de hesaba katarak final sezonunda her bir bölümün ortalama 44,2 milyon kişi tarafından seyredildiğini açıkladı. Game of Thrones, dünyada 150 ülkede yayınlanıyor, ancak yapılan açıklamaya göre kimi piyasalardan veri alınamadığı için küresel izleme rakamını ortaya koymak güç.