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Game Of Thrones finali için işe gitmeyecekler

Yapılan araştırmaya göre ABD'de 10.7 milyon çalışan Game of Thrones finali yüzünden işe gitmemeyi planlıyor. Bu çalışanların yalnız 5.8 milyonu dizinin yayımlandığı pazar günü çalışıyor. Kalan 4.9 milyon ise pazar akşamı finali izleyip pazartesi günü işten bir şekilde izin almayı planlıyor. Bunun yanında hangi Game of Thrones karakterinin altında çalışmak istediği sorulan çalışanların yüzde 28'i Jon Snow cevabını verdi.

Game of Thrones final

Game of Thrones'un yayımlanmasına saatler kalan finali tüm dünyada merakla bekleniyor. Türkiye'de saat farkı sebebiyle dizinin bölümleri sabah 4'te yayımlansa da bu saatte büyükşehirlerde sinemalarda özel gösterimler olacak. Dizinin Türkiye'deki birçok hayranı özellikle spoilerlara maruz kalmamak için bölümleri ABD'de yayımlandığı saatte izlemeyi tercih ediyor. Bu durum özellikle çalışan kesimin pazartesi günleri verimini düşürüyor.

VERİMSİZLİK ARTACAK

ABD'de yapılan bir araştırma ise Game Of Thrones'un final bölümünü pazar akşamı normal bir saatte izleyecek Amerikalıların bile işlerini boşlayacağını ortaya koydu. İşgücü yönetimi hizmetleri sunan Kronos Incorporate'ın alt kuruluşu  The Workforce Institute'un yaptığı araştırmaya göre ABD'de Game of Thrones'un finalini izlemeyi planlayan 27.3 milyon çalışan, ya işe hiç gitmeyecek, ya geç gidecek ya da normalden daha verimsiz çalışacak.

DİZİ PAZAR AKŞAMI AMA PAZARTESİ İŞE GİTMEYECEKLER

1090 çalışanla görüşülerek hazırlanan raporda yapılan hesaba göre bu çalışanların 10.7 milyonu işe gitmeyecek. İşin ilginç yanı ise bu 10.7 milyonun yalnız 5.8 milyonunun pazar günü çalışıyor olması. Yani 4.9 milyon kişi pazar akşamı dizinin finalini izleyip, ertesi gün Game of Thrones'la ilgili aktivitelere katılacak ya da arkadaşlarıyla finali tartışacak. Bunun yanında 2.9 milyon çalışan da işe geç gidecek. Normalde ofise gitmesi gereken 3.4 milyon çalışan ise uzaktan çalışacak. 

MESAİ SAATİNDE KOYU SOHBET

Genel olarak final sezonunun çalışan verimliliğini nasıl etkilediğini de araştıran The Workforce Institute ilginç veriler ortaya koydu. Buna göre sezon final sezonu boyunca şu ana kadar ABD'de 7.3 milyon kişi pazar akşamı Game of Thrones izledikten sonra pazartesi günü işe gitmedi. Söz konusu süreçte 12.7 milyon çalışan ise mesai saatleri içinde haftada 5 saatten fazla Game of Thrones hakkında konuştu. İş yerinde haftada 1 ila 4 saat arasında Game of Thrones hakkında konuşanların sayısı ise 16.5 milyon oldu. 

JON SNOW'UN ALTINDA ÇALIŞMAK İSTİYORLAR

Araştırma kapsamında ayrıca çalışanlara hangi Game Of Throne karakterinin altında çalışmak istedikleri soruldu. Yüzde 28 Jon Snow'u müdürü olarak görmek isterken dizide zekasıyla ön plana çıkan Tyrion Lannister yüzde 12 ile çalışanların favori ikinci müdürü oldu.  Daenerys Targaryen ise yüzde 9 ile üçüncü sırada yer aldı. Tabii bu araştırmanın 7-9 Mayıs tarihinde anket usuluyle yapıldığını belirtmek gerekiyor. Yani bu soruya cevap verenler geçen haftaki bölümde Daenerys Targaryen'in gösterdiği liderliği izlememişti. 

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