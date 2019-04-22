Game of Thrones oyuncularının gerçek hayattaki halleri

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Dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan Game of Thrones'un 8. ve final sezonu 14 Nisan'da ekrana gelmeye başladı. İşte Türkiye ve dünyaca milyonların izlediği Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki görünüşleri...
The Night King, Richard Brake
Nikolaj Coster-Waldau, Jaime Lannister
Liam Cunningham, Ser Davos Seaworth
Nathalie Emmanuel, Missandei
Iain Glen, Jorah Mormont
Jason Momoa, Khal Drogo
Daniel Portman, Podrick Payne
Esme Bianco, Ros
Charles Dance, Tywin Lannister
Pilou Asbaek, Euron Greyjoy
Wun Wun, Ian Whyte
Sophie Turner, Sansa Stark
Sean Bean, Ned Stark
Pedro Pascal, Oberyn Martell
Jack Gleeson, Joffrey Baratheon
Peter Dinklage, Tyrion Lannister
Rory McCann The Hound, Tazı
Kristopfer Hivju, Tormund Giantsbane
Aidan Gillan, Petyr "Littlefinger" Baelish
Sibel Kekilli, Shae
Mark Addy, Robert Baratheon
Jerome Flynn, Bronn
Natalie Dormer, Margaery Tyrell
Hafthor Bjornsson, The Mountain, Dağ
Isaac Hempstead Wright, Bran Stark
Carice van Houten, Melisandre
Maisie Williams, Arya Stark
Indira Varma, Ellaria Sand
Hannah Murray, Gilly
Jonathan Pryce, High Sparrow
Kristian Nairn, Hodor
John Bradley, Samwell Tarly
Joe Dempsie, Gendry
Conleth Hill, Lord Varys
Gwendoline Christie, Tarthlı Brienne
Alfie Allen, Theon Greyjoy
Rose Leslie, Ygritte
Kit Harington, Jon Snow
Emilia Clarke,Daenerys Targaryen
Septa Unella, Hannah Waddingham
Shireen Baratheon, Kerry Ingram
Benjen Stark, Joseph Mawle
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