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Game of Thrones oyuncularının gerçek hayattaki halleri

Giriş: 22.04.2019 - 10:13 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Game of Thrones'un 8. sezonu başladı. Dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan dizinin final sezonu 14 Nisan'da ekrana gelmeye başladı. Peki 8 sezonun ardından final yapmaya hazırlanan Game of Thrones oyuncularının gerçek hayattaki halleri nasıl? İşte Türkiye ve dünyaca milyonların izlediği Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki görünüşleri...

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    Dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan Game of Thrones'un 8. ve final sezonu 14 Nisan'da ekrana gelmeye başladı. İşte Türkiye ve dünyaca milyonların izlediği Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki görünüşleri...

    The Night King, Richard Brake

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    Nikolaj Coster-Waldau, Jaime Lannister

     

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    Liam Cunningham, Ser Davos Seaworth

     

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    Nathalie Emmanuel, Missandei

     

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    Iain Glen, Jorah Mormont

     

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    Jason Momoa, Khal Drogo

     

  • 7Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Daniel Portman, Podrick Payne

     

  • 8Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Esme Bianco, Ros

     

  • 9Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Charles Dance, Tywin Lannister

     

  • 10Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Pilou Asbaek, Euron Greyjoy

     

  • 11Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Wun Wun, Ian Whyte

     

  • 12Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Sophie Turner, Sansa Stark

     

  • 13Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Sean Bean, Ned Stark

     

  • 14Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Pedro Pascal, Oberyn Martell

     

  • 15Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Jack Gleeson, Joffrey Baratheon

     

     

  • 16Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Peter Dinklage, Tyrion Lannister

  • 17Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Rory McCann The Hound, Tazı

     

  • 18Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Kristopfer Hivju, Tormund Giantsbane

     

  • 19Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Aidan Gillan,  Petyr "Littlefinger" Baelish

     

  • 20Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Sibel Kekilli, Shae

     

  • 21Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Mark Addy, Robert Baratheon

     

  • 22Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
    22|42

    Jerome Flynn, Bronn

     

  • 23Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Natalie Dormer, Margaery Tyrell

     

  • 24Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
    24|42

    Hafthor Bjornsson, The Mountain, Dağ

     

  • 25Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
    25|42

    Isaac Hempstead Wright, Bran Stark

     

  • 26Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
    26|42

    Carice van Houten, Melisandre

     

  • 27Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
    27|42

    Maisie Williams, Arya Stark

     

  • 28Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Indira Varma, Ellaria Sand

     

  • 29Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
    29|42

    Hannah Murray, Gilly

     

  • 30Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Jonathan Pryce, High Sparrow

     

  • 31Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Kristian Nairn, Hodor

     

  • 32Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    John Bradley, Samwell Tarly

     

  • 33Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
    33|42

    Joe Dempsie, Gendry

     

  • 34Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
    34|42

    Conleth Hill, Lord Varys

     

  • 35Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
    35|42

    Gwendoline Christie, Tarthlı Brienne

     

  • 36Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Alfie Allen, Theon Greyjoy

     

  • 37Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Rose Leslie, Ygritte

     

  • 38Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Kit Harington, Jon Snow

     

  • 39Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Emilia Clarke,Daenerys Targaryen

     

  • 40Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Septa Unella, Hannah Waddingham

     

  • 41Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki halleri!
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    Shireen Baratheon, Kerry Ingram

     

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    Benjen Stark, Joseph Mawle

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