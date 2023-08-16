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        Haberler Dünyadan Game of Thrones oyuncusu Darren Kent hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Game of Thrones oyuncusu Darren Kent hayatını kaybetti

        'Game Of Thrones', 'Shameless' ve 'EastEndes' gibi dizilerle tanınan Darren Kent, 36 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 12:30
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        Televizyon dünyasından acı bir haber geldi. İngiliz oyuncu Darren Kent, 36 yaşında hayatını kaybetti.

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        Nadir görülen bir cilt hastalığıyla mücadele eden Darren Kent, aynı zamanda kemik erimesi, eklem iltihabı gibi hastalıklarla da savaşıyordu. Kent'in ölüm haberini iletişim ajansı duyurdu. Açıklamada "Üzülerek duyururuz ki dostumuz ve oyuncumuz Darren Kent, hayata huzur içinde veda etti" denildi.

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        Darren Kent'in ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı. Darren Kent, 'Game of Thrones'da keçi çobanı olarak kamera karşısına geçmişti. Oyuncu, asıl ününü ise 'Shameless' adlı diziyle kazanmıştı.

        #Darren Kent
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