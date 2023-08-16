Game of Thrones oyuncusu Darren Kent hayatını kaybetti

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Nadir görülen bir cilt hastalığıyla mücadele eden Darren Kent, aynı zamanda kemik erimesi, eklem iltihabı gibi hastalıklarla da savaşıyordu. Kent'in ölüm haberini iletişim ajansı duyurdu. Açıklamada "Üzülerek duyururuz ki dostumuz ve oyuncumuz Darren Kent, hayata huzur içinde veda etti" denildi.