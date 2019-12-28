Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinde Theon Greyjoy karakterinin dublörü olarak rol alan Andrew Dunbar, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta yaşamını yitirdi.
30 yaşında hayatını kaybeden Andrew Dunbar'ın kesin ölüm nedeni açıklanmadı.
Dunbar, Game of Thrones’un önemli bölümlerinden Battle of Bastards’ta, Jon Snow için savaşan kuzeyli askerlerden birini de canlandırmıştı.
Dunbar Game of Thrones'un yanında Line Of Duty ve Derry Girls gibi yapımlarda yer almıştı.
Andrew’ın cenaze töreni 30 Aralık Pazartesi günü memleketi Portrush'ta gerçekleşecek.
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