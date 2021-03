"KOCAMAN KALBİNE İKİ KÜÇÜK KADIN SIĞDIRDIN"

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl ekim ayında sevgilisi Tümer Metin'in 46. yaş gününü şu sözlerle kutlamıştı:

Sen kocaman kalbine iki küçük kadın sığdırdın. Yeri geldi omuzladın, yeri geldi tutup kaldırdın... Bazen sadece oradaydın... Varlığının her günü, her saniyesi, her anı çok kıymetli. Ara sıra didişsekte biz iki cicoz seni çok seviyoruz. Kumişimiz İyi ki doğdun. Şu hayatı çekilir yapan şeylerden biri senin varlığın, iyi ki varsın.