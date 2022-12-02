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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ganalı gazeteci, Luis Suarez'e 2010 Dünya Kupası'nın hesabını sordu

Luis Suarez, 2010 Dünya Kupası'nda Gana'nın golünü eliyle kurtardığı için özür dilemezken Uruguay ile Gana arasındaki rekabeti körükledi

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  • Ganalı gazeteci, Luis Suarez'e 2010 Dünya Kupası'nın hesabını sordu

    Uruguay ile Gana, H Grubu'nun son maçında Katar'da karşı karşıya gelecek. İki ülke, 2010 Dünya Kupası'nda da karşılaşmıştı. 
  • Ganalı gazeteci, Luis Suarez'e 2010 Dünya Kupası'nın hesabını sordu

    Ganalı bir gazeteci, 2022 Dünya Kupası maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Luis Suarez'i hedef aldı. 
  • Ganalı gazeteci, Luis Suarez'e 2010 Dünya Kupası'nın hesabını sordu

    Uruguaylı yıldız ise 2010'da yaşananlar için özür dilemeyeceğini söyledi.
  • Ganalı gazeteci, Luis Suarez'e 2010 Dünya Kupası'nın hesabını sordu

    LUIS SUAREZ'E NE SÖYLENDİ? 

    Basın toplantısında Ganalı bir gazeteci, Luis Suarez'e şunları söyledi: "Bazı Gana taraftarları, senin şeytan olduğunu düşünüyor ve seni emekli etmeyi dört gözle bekliyorlar."
  • Ganalı gazeteci, Luis Suarez'e 2010 Dünya Kupası'nın hesabını sordu

    LUIS SUAREZ NE SÖYLEDİ?

    Uruguaylı yıldız ise şunları söyledi: "2010'daki Gana maçında topu elimle kurtardım ama penaltıyı kaçıran ben değil, Ganalı futbolcuydu. Kırmızı kart gördüm ve Gana penaltı kullandı. Bunun sorumlusu ben değilim. Üzerinden 12 yıl geçti."
  • Ganalı gazeteci, Luis Suarez'e 2010 Dünya Kupası'nın hesabını sordu

    "Bu maçı intikam maçı olarak düşünmeleri mantıklı değil. 12 yıl önceydi ve o zamanlar 8 yaşlarında falan olan Ganalı oyuncuların intikam hakkında konuşmaları nasıl mümkün olabilir?"
  • Ganalı gazeteci, Luis Suarez'e 2010 Dünya Kupası'nın hesabını sordu

    "Salı günü Portekiz ile oynadık. Onları 2018'de elemiştik ama kimse intikamdan bahsetmedi. 2014'te Chiellini ile yaşadığım (Isırma olayı) olaydan sonra birbirimizle yüzleştik ve sarıldık. Sonuçta hayat devam ediyor."
  • Ganalı gazeteci, Luis Suarez'e 2010 Dünya Kupası'nın hesabını sordu

    NE OLMUŞTU?

    2010 Dünya Kupası çeyrek finalinde Luis Suarez, Gana'nın ağlara giden topunu eliyle kurtarmıştı. 
  • Ganalı gazeteci, Luis Suarez'e 2010 Dünya Kupası'nın hesabını sordu

    Ardından penaltı atışı için topun başına geçen Asomoah Gyan penaltıyı kaçırmıştı. 
  • Ganalı gazeteci, Luis Suarez'e 2010 Dünya Kupası'nın hesabını sordu

    Normal süresi 1-1 biten maçta Gana'yı penaltılarda 5- mağlup eden Uruguay yarı finale yükselmişti.
  • Ganalı gazeteci, Luis Suarez'e 2010 Dünya Kupası'nın hesabını sordu

    İşte o anlar...
  • Ganalı gazeteci, Luis Suarez'e 2010 Dünya Kupası'nın hesabını sordu
  • Ganalı gazeteci, Luis Suarez'e 2010 Dünya Kupası'nın hesabını sordu
  • Ganalı gazeteci, Luis Suarez'e 2010 Dünya Kupası'nın hesabını sordu

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