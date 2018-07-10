Faciada karısı ile 5 aylık bebeğini kaybetti

Çorlu'daki tren kazasında yaşamını yitiren eşi Derya ile 5 aylık bebeği Beren için taziyeleri kabul eden Melih Kurtuluş, AA muhabirine kaza sonrası yaşadıklarını anlattı.

Kurtuluş, acısının çok büyük olduğunu ve hayattan artık bir beklentisinin kalmadığını belirterek, "Yaşanan kazada eşimi, çocuğumu, eşimin ablasını ve onun çocuğunu kaybettik. Vefat eden baldızımın bir çocuğu da hastanede tedavi görüyor ve onun durumu şu an iyi." dedi.

Kazada bebeği Beren'in hayatını kaybettiğini, 5 yaşındaki oğlu Kemal'in ise yara almadan kurtulduğunu aktaran Kurtuluş, bundan sonra oğlu Kemal için yaşayacağını söyledi.

SIRF TRENE BİNMEK İÇİN GİTTİLER

Kurtuluş, oğlu Kemal ve eşi hiç trene binmediği için bir organizasyon yaptıklarını ve trene binmek için Lüleburgaz'a gittiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"5 yaşındaki Kemal'im hiç trene binmemişti. Lüleburgaz'a, sadece trene binmek için gittiler. Eşim ile ablası bir organizasyon yapmıştı ve sırf trene binmek için çocukları da alarak Lüleburgaz'a gittiler. Hepsi aynı trene bindi ama aynı trenden hepsi birden inemediler. Ben de o gün tren garında onları almak için bekliyordum. Eşim bana mesaj attı, '10 dakika sonra Çorlu garındayız' diye. Tren istasyonuna gittim. Eşimi ve çocuklarımı beklerken bir haber geldi ve trenin raylardan çıktığını öğrendim. Hemen olay yerine ulaştım. Oraya ilk gidenlerden biriyim, 5 yaşındaki oğlum rayların üzerinde oturuyordu. Oğlum kurtulduysa diğerleri de kurtulmuştur diye düşündük, bir umuttur diye hep aradık ama saatlerce bulamadık. Gece geç saatlere kadar oradaydım ve yaralı kurtarılabilirler diye çok bekledim. En son polis teşhis için hastaneye çağırdı. Eşimi, baldızımı ve 5 aylık Beren'imi de hastanede morgda teşhis ettim."