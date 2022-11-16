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Gaspçılar Show Haber'e yakalandı

Taksim'de aksiyon dolu anlar yaşandı... İddiaya göre korsan taksiciler Mısırlı turistlerin 2 bin dolarını çalmaya çalıştı. Olaya tanık olan Show Haber muhabirleri tam da o anda olay yerindeydi

Gaspçılar Show Haber'e yakalandı
Gaspçılar Show Haber'e yakalandı
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HABERTURK.COM

Show Haber muhabirlerinin haberine göre Mısırlı turistin 2 bin dolarını çalmaya çalışan korsan taksici Show Haber'in amansız takibine düştü.

İddiaya göre Taksim Talimhane'de bir beyaz araç korsan taksicilik yapan aracın sürücüsü turistleri tuzağa düşürmek istedi. Turist TL vermek istedi, korsan taksici döviz istedi.

PARALAR TAKSİNİN KAPISINA SIKIŞTI

Turistin para vermek isterken korsan taksici bütün paraları alıp kaçmaya çalıştı. Paralar taksinin kapısına sıkıştı. Mısırlı turist 'polis' diye bağırmaya başlayınca korsan taksici kaçmaya çalıştı. Gaspçılar aracı sokak ortasına bırakıp kayıplara karıştı.

Güven timleri bölgede yaptığı operasyonda çevrede şüpheli gördüklerini gözaltına aldılar. Şüphelilerden biri silahtan bahsedince tehlikenin büyüklüğü daha da iyi anlaşıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklanıp cezaevine yollandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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