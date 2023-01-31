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Gastronomi öğrencileri ve Alman şef işitme engellilere aşçılık eğitimi için mutfağa girdi

İzmir'de gerçekleştirilen mutfak çalışmaları ile bu müfredata yönelik uzaktan öğretim materyalleri için video üretimine başlandı. Bu çerçevede ilk mutfak çalışmaları ünlü Alman Şef Bernd Malter katılımıyla, Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşti

Gastronomi öğrencileri ve Alman şef işitme engellilere aşçılık eğitimi için mutfağa girdi
AA

Engellilerin eğitimini eğlenceli etkinliklerle kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yürüten Mavi Pencere Özel Eğitim Derneği, işitme engellilerin farklı ülke mutfaklarını işaret diliyle öğrenebilmeleri için "Sağır Şefler Dünya Mutfağını Öğreniyor" projesi hazırladı.

İşitme engelliler, Türkiye, Almanya, Portekiz, İtalya ve İsveç ortaklığında yürütülen çalışmayla aşçılık alanında mesleki becerilerini geliştirme olanağı bulacak.

Bu kapsamda "uzaktan öğretim platformu" ve 11 üniteden oluşan bir müfredat hazırlandı.

İzmir'de gerçekleştirilen mutfak çalışmaları ile bu müfredata yönelik uzaktan öğretim materyalleri için video üretimine başlandı. Bu çerçevede ilk mutfak çalışmaları ünlü Alman Şef Bernd Malter katılımıyla, Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşti.

Gastronomi öğrencilerinin de eşlik ettiği etkinlikte hazırlanan yemeklerin videoları kayıt altına alındı. Şubat ayında İtalya'da yapılacak faaliyetler ile öğretim materyallerinin üretimine devam edilecek. Üretilen tüm materyaller daha sonra proje ortağı ülkelerin işaret dillerine çevrilecek. Böylece mutfak ve aşçılığa yönelik işaret dilinde bir mesleki terminoloji sözlüğü oluşturulacak.

"PLATFORM ERİŞİME AÇIK OLACAK"

Mavi Pencere Özel Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kaya, AA muhabirine, ana dili işaret dili olan sağır toplumun mesleki eğitimden yeterince faydalanamadığını söyledi.

Zamandan ve mekandan bağımsız, erişilebilir bir mesleki uzaktan öğretim programı geliştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"​​​​​​​Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan işitme engellere yine dünyanın farklı mutfaklarını tanıtmak ve öğretmek istiyoruz. Projemiz yaklaşık bir yıl önce başladı. Öncelikle üreteceğimiz uzaktan öğretim materyallerinin yer alacağı bir uzaktan öğretim platformu hazırladık. Bu platform erişime açık olacak ve abonelik gerektirmeyen bir sistemle herkesin kullanımına açık olacaktır. Şu anda çalışmamızın üçüncü aşamasındayız. İzmir'de üç günlük workshop bir çalışma düzenledik. Dünyanın ünlü şeflerinden biri olan Bernd Malter'i misafir ediyoruz. Kendisi öğrencilerimizle beraber müfredatımızda yer alan tariflerin, tekniklerin yer aldığı materyalleri hazırladı."

Bernd Malter de işitme engellilerin aşçılık öğrenebilmesi için hazırlanan programa destek verdiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Türkiye'de öğrencilerle keyifli vakit geçirdiklerini anlatan Malter, "İşitme engellilerin aşçılık öğrenmesi, meslek edinmesinin çok önemli. Bu meslekte en önemli şey yemeği sevmek, koklamak ve tatmak. Yani duymamak aşçılık yapmak için bir engel değil." dedi.

Öğrencilerden Metin Erkul ise bu projenin kendilerini için de büyük bir deneyim olduğunu vurguladı.

Şeflerden farklı teknikler öğrendiklerini dile getiren Erkul, "Ünlü Alman şefle çalışmak bizim için çok önemli. Okulumuz Türkiye'deki sayılı proje okullarından biri. Bize hem yurt içi hem yurt dışında çok fazla olanak sağlıyor. Bize olabildiğince güzel eğitim vermeye çalışıyorlar ve aynı anda 3 yabancı dil eğitimi veriyorlar. Bu da çok önemli bir şey. Almanca, İngilizce ve Rusça'yı aynı anda öğreniyoruz." dedi.

Okul Müdürü Ömer Edip Ocakoğlu, burada geleceğini şeflerini yetiştirdiklerini ve böylesine anlamlı bir projede yer aldıkları için gururlu olduklarını söyledi.

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