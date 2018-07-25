Habertürk'ün haberine göre, 80'li yılların başında İngiliz müzisyen Peter Gabriel tarafından dünya üzerindeki farklı kültürlerde oluşan yerel müziği ve dansı keşfetmek, bir araya getirmek amacıyla kurulan WOMAD'a bu yıl ülkemizden tanıdık bir isim katılacak. Alternatif müziğin temsilcilerinden Gaye Su Akyol, 26-29 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festivalde sahne alacak.

Gaye Su Akyol'un WOMAD'a katılacağını açıklayan festival yetkilileri ünlü şarkıcıdan, "Sahnede nasıl duracağını bilen ve ön yargıları kırmaya çalışan biri" diye bahsetti.

Akyol'un Nick Cave ve Kurt Cobain gibi dünyaca ünlü isimlerden ilham aldığını da belirten Womad, şarkıcıya, "İstanbul'un yeni sesi" diyerek övgüler yağdırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ