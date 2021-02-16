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Gayrimenkul başına en yüksek ücret 2020'de İstanbul ve Muğla'da ödendi

Ülke genelinde geçen yıl gayrimenkul satışında beyan edilen ortalama tapu değeri 187.5 bin lira olurken, en yüksek rakam 413 bin lirayla İstanbul, 304.6 bin lirayla Muğla ve 239.5 bin lirayla İzmir'de kaydedildi.

Gayrimenkul başına en yüksek ücret 2020'de İstanbul ve Muğla'da ödendi
AA

Türkiye genelinde, gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) başına beyan edilen ortalama tapu değerinin en yüksek olduğu il 413 bin lirayla İstanbul olurken, onu 304,6 bin lirayla Muğla, 239,5 bin lirayla İzmir takip etti.

Geçen yıl ülke genelinde 2 milyon 678 bin adet gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) el değiştirirken, bu satışlarda 502 milyar liralık değer ibraz edildi. Tapu başına beyan edilen ortalama değer 187,5 bin lira olarak gerçekleşti.

Yıl genelinde ortalama tapu değerinin en yüksek gerçekleştiği ile 413 bin lirayla İstanbul oldu. Geçen yıl bu kentte 382 bin 458 adet gayrimenkul satılırken, bu satışlarda toplam 157 milyar 953 milyon liralık değer ibraz edildi.

İstanbul'u 304,6 bin lirayla Muğla, 239,5 bin lirayla İzmir, 218 bin lirayla Ankara takip etti. Muğla'da 46 bin 142 adet, İzmir'de 144 bin 463 adet, Ankara'da ise 215 bin 589 adet gayrimenkul satışı gerçekleşti.

Ortalama tapu değeri olan 187,5 bin liranın üzerinde kalan diğer iller ise 194,6 bin lirayla Kocaeli, 194,1 bin lirayla Bursa oldu. Antalya ise 187,2 bin lirayla ortalamaya çok yakın gerçekleşti.

İLK 20'DE YER ALAN DİĞER İLLER

En yüksek tapu değeri ortalamasına sahip iller arasında Yalova 179,5 bin lirayla sekizinci, Gaziantep 176,6 bin lirayla dokuzuncu, Erzurum 166,9 bin lirayla onuncu sırada yer aldı.

İlk 20'de yer alan diğer iller ise 161,3 bin lirayla Kayseri, 159,5 bin lirayla Adana, 155,7 bin lirayla Trabzon, 152,3 bin lirayla Rize, 149,4 bin lirayla Eskişehir ve Aydın, 144,4 bin lirayla Tekirdağ, 144 bin lirayla Mersin, 136,7 bin lirayla Karabük, 134,4 bin lirayla Diyarbakır şeklinde sıralandı.

EN DÜŞÜK RAKAM HAKKARİ VE ARDAHAN'DA

Geçen yıl tapu başına ödenen en düşük ortalama rakam 47,5 bin lirayla Hakkari'de gerçekleşti. Onu 51 bin lirayla Ardahan, 51,1 bin lirayla Şırnak izledi. Hakkari'de 1.928 adet, Ardahan'da 2 bin 162 adet, Şırnak'ta 4 bin 149 adet gayrimenkul el değiştirdi.

En düşük tapu değeri ortalamasında Ağrı 54,2 bin lirayla dördüncü, Bingöl 58 bin lirayla beşinci, Kilis 58,2 bin lirayla altıncı, Bayburt 68 bin lirayla yedinci, Bitlis 69 bin lirayla sekizinci, Burdur 69,1 bin lirayla dokuzuncu, Muş 69,7 bin lirayla onuncu sırada yer aldı.

İlk 20'de yer alan diğer iller ise 69,8 bin lirayla Kars, 73,3 bin lirayla Çankırı, 74,9 bin lirayla Niğde, 75 bin lirayla Yozgat, 75,9 bin lirayla Gümüşhane, 76,1 bin lirayla Bilecik, 79 bin lirayla Nevşehir, 82,9 bin lirayla Iğdır, 83 bin lirayla Tokat, 85 bin lirayla Şanlıurfa olarak sıralandı.

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