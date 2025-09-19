Gazeteci Ece Üner'in, 15 Mart'ta sosyal medyadaki bir gönderiye yaptığı "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık" yorumuna ilişkin 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında mahkeme Üner'in beraatine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ece Üner'in paylaşım içeriğindeki "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık" şeklindeki ifadelerinin aynı zamanda eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak, İsmail Saymaz hakkındaki soruşturma da yargı görevi yapanları hukuka aykırı olarak etkilemeye yönelik ve buna elverişli olduğu aktarılmıştı.

İddianamede şüpheli Ece Üner'in ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına, ‘devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istenmişti.