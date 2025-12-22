Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı
Gazeteci Emrullah Erdinç uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Giriş: 22.12.2025 - 22:08 Güncelleme: 22.12.2025 - 22:27
İstanbul'da yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen veriler ışığında, Erdinç'in ifadesine başvurulma üzere gözaltına alındığı öğrenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ