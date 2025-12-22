Habertürk
        Haberler Gündem Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı

        Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı

        Gazeteci Emrullah Erdinç uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

        Giriş: 22.12.2025 - 22:08 Güncelleme: 22.12.2025 - 22:27
        Emrullah Erdinç gözaltına alındı
        İstanbul'da yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı.

        Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen veriler ışığında, Erdinç'in ifadesine başvurulma üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

