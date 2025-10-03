Gazeteci Fatih Altaylı bugün hakim karşısına çıkacak
Youtube kanalındaki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçundan tutuklanan Gazeteci Fatih Altaylı bugün hakim karşısına çıkacak
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında 20 Haziran günü yaptığı yayın sonrası "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçundan soruşturma başlatılmıştı.
İHA'nın haberine göre Altaylı, soruşturma kapsamında tutuklanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temmuz ayında iddianame düzenlenmişti.
Hazırlanan iddianamede Altaylı’nın ’Cumhurbaşkanı'nı tehdit’ suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla cezalandırılması istenmişti.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında Altaylı’nın yargılanmasına Marmara Cezaevi Yerleşkesi karşısında bulunan 2 No’lu duruşma salonunda bugün başlanacak.