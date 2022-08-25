Gazeteci İsmail Küçükkaya Halk TV'ye geçti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Gazeteci İsmail Küçükkaya Halk TV'ye geçti. Gazeteci Fatih Portakal ise hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

Fox TV'de 9 yıl boyunca "Çalar Saat" programını hazırlayan ve sunan İsmail Küçükkaya Halk TV ile anlaştı.

Küçükkaya Twitter'dan yaptığı açıklamada, "1992 yılında Hürriyet Ankara’da başlayan gazetecilik hayatımın 30.yılında yeni bir pencere açıyorum. 9 yıldır mutluluk, huzur ve gururla görev yaptığım FOX TV’den dün itibari ile ayrılmış bulunuyorum. Kanal yönetimi bu kararımı anlayışla karşıladı. Anlaşarak ayrıldık" dedi.

Küçükkaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"12 Eylül itibariyle Halk TV’de göreve başlıyorum. Haftanın 5 günü 3’er saat sabah haberlerinde olacağım. Cuma akşamları da bir program hazırlayıp sunacağım. Bütün bu süreçte tam bir uyum ve huzurla çalıştığımız FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni, yakın arkadaşım ve meslektaşım Doğan Şentürk’e, desteğini daima hissettiğim FOX/ Disney Grubu CEO’su Cenk Soner’e, kanal yönetimine ve tüm FOX çalışanlarına içtenlikle teşekkür ederim. 10. yılıma tam da bugünlerde girmiş olduğum FOX’daki tüm bulunma süremi daima mutluluk ve sevinçle, minnettarlık duygularıyla anacağım. Emsalsiz bir dönemdi. Yolları bundan sonra da açık olsun.

Bana güvenerek, ‘gel demokrasi mücadelesi veren Halk TV Ailesi’ne sen de katıl ve bu mücadeleye omuz ver’ diyen; başta uzun yıllardır -o daha medyaya girmeden çok evvel tanıştığımız- Cafer Mahiroğlu olmak üzere tüm Halk TV yönetim ve ekibine de teşekkür ediyorum. Heyecanlıyım.

Elbette benim için kolay bir karar değildi. Büyük bir kurumun güven, sistem, alışkanlık ve konforunu bırakıp mütevazi imkanları olan ama meslekte iddialı bir haber kanalında çalışmaya başlıyorum. Bu gelişmeyi ve durumu kamuoyuna aktarmayı bir görev bildim.

Çok sorulduğu için şunu da açıklamalıyım: FOX yönetimi; başta GYY Doğan Şentürk olmak üzere hepsi kanalda kalmam için muazzam çaba gösterdi. CEO Cenk Soner sürece aktif dahil oldu. 4/5 gün çok yoğun görüşmeler yaptık. Kalmam için ellerinden geleni yaptılar. Ama olmadı, kalamadım.

Peki neden? Birincisi FOX’da 10. yılımda kendimi tekrara düşmekten endişe ettim. Gelecek yıl bir değişiklik yapmayı düşünürken beklenmedik bir anda Halk TV’den teklif aldım. Cafer Mahiroğlu çok istekli, iddialı ve kararlıydı. O heyecandan mesleki anlamda etkilendim.

Cafer Mahiroğlu Halk TV’yi büyütmek istiyor. Vizyonunu önemsedim. Sabah haberlerini bir haber kanalında yapma fikri beni heyecanlandırdı. Akşam programı yapma önerisinden de etkilendim. Ve ‘evet’ dedim. Hayırlı olsun."

FATİH PORTAKAL İDDİALARI YALANLADI

Gazeteci Fatih Portakal ise hakkında çıkan iddiaları yalanladı. Portakal, "İnternete girdim. Gitti gidiyor haberleri. Benim bir yere gittiğim filan yok. Halimden memnunum. 'Onla görüşüyor, oraya gidiyor' diye yazılanlar medyanın klasik ‘tık yapılsın’ haberleri. Olursa da ilk ben duyururum merak etmeyin. Not: son cümleye de bir anlam yüklemeyin lütfen" ifadelerini kullandı.