Gazeteci yazar Erkin Usman, hayatını kaybetti

AA

Erkin Usman'ın, cenazesinin yarın Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Karşıyaka ilçesinde 1938'de dünyaya gelen Erkin Usman, ilk yazılarını öğrenim gördüğü Karşıyaka Lisesinin duvar gazetesinde yayımladı.

Muhabirliğe lise son sınıf öğrencisiyken Ege Ekspres gazetesinde başlayan Usman, 21 yaşında, aynı gazetede yazı işleri müdürü oldu.

"Pota" ismini verdiği köşesiyle kentte yayın yapan birçok yerel ve ulusal gazetede yazılar yazıp, yöneticilik yapan Usman, 1971 ile 1985 yılları arasında Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürlüğü görevini üstlendi. Usman, daha sonra Türk basının köklü gazetelerinden Yeni Asır'da köşe yazıları yazdı.

Karşıyaka Spor Kulübünde de bir dönem yöneticilik yapan Usman'ın adı, Karşıyaka ilçesinde bir sokağa verilmişti.