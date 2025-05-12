Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında soruşturma açıldı
Yılmaz Özdil hakkında, sosyal medya hesabından "Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan veya aşağılayıcı paylaşımı" nedeniyle resen soruşturma başlatıldı
Giriş: 12.05.2025 - 23:17 Güncelleme: 12.05.2025 - 23:17
Hakkında soruşturma açılan gazeteci Yılmaz Özdil, terör örgütü PKK'nın fesih açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda" ifadesini kullanmıştı.
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