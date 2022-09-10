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Gaziantep'de intihar ettiği değerlendirilen uzman çavuşu soyan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'de bir parkta intihar ettiği değerlendirilen uzman çavuşun beylik tabancası ile cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı. Şüpheliyle birlikte hareket eden 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gaziantep'de intihar ettiği değerlendirilen uzman çavuşu soyan şüpheli tutuklandı
İHA

Gaziantep'te parkta ölü bulunan ve intihar ettiği değerlendirilen uzman çavuşun beylik tabancası ile cep telefonlarını çalan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin tabanca ve telefonları satmak için irtibatta olduğu 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 27 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep kent merkezindeki 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı'nda meydana gelmişti. İddiaya göre, sabah erken saatlerde parktaki bankta bir kişi kafasından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş ve olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu ölü bulunan kişinin Gaziantep'te geçici olarak görev yapan Uzman Çavuş Turgay Külcü olduğu tespit edilmişti.

Külcü'nün intihar ettiği değerlendirilirken, olay yerinde beylik tabancası ile cep telefonları bulunamamıştı. Yaşanan olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp olan beylik tabancası ile cep telefonlarını E.Ü. isimli şahsın çaldığını tespit etti.

5 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Yapılan tespitin ardından kayıp olan beylik tabancası ile cep telefonlarını çaldığı iddia edilen E.Ü. ile şahsın tabanca ve telefonları al-sat yapmak için irtibatta olduğu 5 şahıs adreslerine yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden E.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin irtibatta olduğu 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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