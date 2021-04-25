BB Erzurumspor, Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 54. dakikada Ricardo Gomes, 59. dakikada Hasan Hatipoğlu ve 83. dakikada Rahman Buğra Çağıran kaydetti. Antep'in golleri 69 ve 90'da Muhammet Demir'den geldi. Bu sonucun ardından BB Erzurumspor 37 puana yükseldi, Antep ise 51 puanda kaldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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