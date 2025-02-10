Gaziantep FK Anel Husic'i transfer etti

Transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, stoper mevkiine takviye yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys forması giyen 23 yaşındaki Anel Husic’i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys forması giyen Anel Husic’in geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuz sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak kulübümüzde forma giyecektir. Yeni transferimiz Anel Husic, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Anel Husic’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.