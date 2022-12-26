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Gaziantep FK - Beşiktaş maçı yazar yorumları

Spor yazarları, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 biten Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ardından gazetelerinde değerlendirmelerde bulundu.

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  • Gaziantep FK - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    ATTİLA GÖKÇE: Masuaku’nun sol kanattan isabetle ortaladığı topa nihayet kafayla vurabilen Weghorst gol serisini devam ettirdi. Peki arkadaşlarından yeteri kadar destek alabildi mi? Hayır! Benim bildiğim “Kartal, alıcı kuş”tur! Akbaba gibi hazırdan bulduğuyla yetinmez. Tek başına avlanır ve zirvelere yükselir. Dün pençelerine gelen kısmeti tepti. Avını yakalayamadı. Ne demiştik? Olmadı! [MİLLİYET]
  • Gaziantep FK - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU: Beşiktaş tek tek eriyor. Beşiktaş 10-15 dakika saman alevi, sonra söndü. Weghorst çok iyi başladı ama düştü. Neden? Cenk geldikten sonra Şenol Güneş ona da yer açmak istedi. Cenk ceza alanının ortasını tercih etti. Cenk oraya gelince Weghorst kenara gitmeye başladı. Ama oyun stili kenarda değil ortada etkili. Yani Beşiktaş çift santrfor oynarken iki forvet birbirini markajladı. [SABAH]
  • Gaziantep FK - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    BİLAL MEŞE: Bakın, Beşiktaş’ın forvette bir kulesi var; Weghorst. Oyun şablonunuzu ona göre yapacaksınız, kanatlardan ne kadar yüksek top gelirse, bir o kadar Weghorst verimli olabilir. Düşünün koca 90 dakikada bir yüksek top geldi, o da Masuaku’dan, gole çevirdi. Kartal’ın ligde tek puan kaybı lüksü bile yok. Atiba, neredeyse kırkına merdiven dayadı, hala ondan olumlu bir şeyler beklemek hayalcilik olur! Mesela Masuaku niye yedek arkadaş? Kim ne derse dersin, Masuaku önemli bir oyuncudur, bunun tersini de kimse savunamaz, top ayağına geldiği anda üretime katkı sağlayan bir krampondur. Keza Salih Uçan da verimli bir isimdir. Demem o ki , Beşiktaş’ın ideal 11’i son bölümlerdeki takımdır, bunu bilir, bunu söylerim. [MİLLİYET]
  • Gaziantep FK - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    AHMET ÇAKAR: Beşiktaş kaleyi bulan ilk şutunda beraberliği yakaladı. Komik ama gerçek. 86. dakikada Weghorst'un kafası, Gaziantep kalesindeki ilk pozisyondu, gol oldu ve Beşiktaş güç bela bir puanı kurtardı. İlk yarı iyi başlayan Beşiktaş her geçen dakika kötü oynadı. İkinci devrede çok çok kötüydü. Defans oyuncularının müdahale edemediği topta Figueiredo golü buldu ama dün akşamın kara ismi hakem Atilla Karaoğlan'dı. N'Koudou'nun vurduğu kafayı kırmızı kartla cezalandırmamak, üstelik VAR davetine rağmen cezalandırmamak yorum hatası falan değil düpedüz kasıttır. Yazıklar olsun böyle bir karara. [SABAH]
  • Gaziantep FK - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    TURGAY DEMİR: Necip bildiğimiz Necip olmasa ve Atiba bildiğimiz Atiba olsa ikisiyle başlamanın hiçbir sakıncası yok. Ne var ki, Atiba eski Atiba değil ve Necip maalesef hala eski Necip!.. Bu yanlış tercih nedeniyle orta saha 45 dakikada sıfır çekti. Gedson tek başına savaştı hepsi bu. Kimsenin kimseden haberi yoktu, hatlar arasındaki mesafeyi geçtim aynı hatta oynayan futbolcular arasındaki mesafe bile inanılmaz uzaktı. [FOTOMAÇ]
  • Gaziantep FK - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    SİNAN VARDAR: Hani bazı oyunculara da kızamıyorum. Kapasiteleri ve sahada duruş şekilleriyle Beşiktaş'ta oynayamazlar, oynamamalılar da! Mesela vurdum duymaz Rosier! Mesela rakibine kafa atacak psikolojide olan N'Koudou! Futbol tarihinde hakemlerden en çok çekmiş Beşiktaş'a karşı rakiplere de inanılmaz bir koz verdi! Belli bu futbolcu kadrosundan birçok isim kafalarından Beşiktaş'ı silmişler. Sevgili Şenol Hocam; Beşiktaşlılar sana çok güveniyor. Hocam; lütfen iş işten geçmeden bu takıma operasyon yap. Bunca yıldır Beşiktaş'ı izliyorum, bu vurdumduymazlık bana çok dokunuyor. [FOTOMAÇ]
  • Gaziantep FK - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş, orta alanda hem oyunu tutmakta zorlanıyor hem de hücum etkinliğinde istenilenin çok gerisinde. Şenol hocanın kulübeden oyuna kattığı Muleka ve Redmond ile beraber Cenk ve Weghorst önemli oyuncular. Ama skor avantajı yakalayamadığınızda, bu oyuncuları sürekli yüksek top oynar duruma getirdiğinizde bunların oyunu da kısıtlanıyor. Doğal olarak rakipler yoğun savunma yaptıklarında pozisyon sıklığı da düşüyor. Özetle Beşiktaş şampiyonluk mücadelesine geri dönüş için önemli bir fırsatı şansa çeviremedi. [SABAH]
  • Gaziantep FK - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    OKTAY DERELİOĞLU: Beşiktaş'ta yıldız oyuncular sorumluluk almalı. Siyah-Beyazlılar şu anki görüntüsü ile şampiyonluk potasından çok uzak görünüyor. Bir an evvel toparlanmalılar. Devre arasında gönderilecek oyuncular var.Ama yol ayrımları öyle kolay değil. Lens, Pjanic, Ljajic gibi oyuncular oynadı bu takımda. Kadro mühendisliği çok kötü yapılıyor. Bu durum Beşiktaş için değil diğer takımlar için de geçerli. Bunun önüne geçilmeli. [TAKVİM]
  • Gaziantep FK - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    REHA KAPSAL: Beşiktaş için saha içinde ofansif ve defansif olarak çok ciddi konu başlıkları var. Taktiksel ve fiziksel olarak da… Ama en önemli irdelenmesi gereken kazanma duygusu, mücadele isteği ve takım bütünlüğü. Takım bu olguların neredeyse tamamını kaybetmiş. Oyuncuların "maç oynansa da gitsek" şeklindeki ruh halinden çıkaması gerek. Şenol Hoca, önce ivedilikle bu probleme çözüm bulmalı. [FOTOMAÇ]
  • Gaziantep FK - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    ENGİN KEHALE: Gaziantep zor yenilen bir takım. Galatasaray ve Trabzon onları son dakika golleriyle geçebildi. Güneydoğu temsilcisi topa en az sahip olan ekip, Beşiktaş ise bu kategoride 10. sırada. Yani siyah beyazlıların topla oynama alışkanlıkları yok. %65 civarı topa sahip olmaya rağmen hücum etkisizliği bu yüzden. Gedson’un ön tarafa çekilmesine, Cenk’in eklenmesine rağmen Beşiktaş kenarlardan verim alamayınca, yetenekli oyuncularının ayağına bakarak maçı bitirdi. Gözüken o ki Beşiktaş’ın hem zamana hem de acil Ghezzal ve Saiss’e ihtiyacı var. Aradaki dönemde şampiyonluk yarışında kalabilecek mi? Kilit soru da bu sanırım. [HÜRRİYET]

     
  • Gaziantep FK - Beşiktaş maçı yazar yorumları

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