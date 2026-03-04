Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. C Grubu'nda topladığı 6 puanla averajla 3 sırada bulunan sarı-lacivertliler, maçı kazanması durumunda Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselecek. Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci ve üçüncü maçında Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarında galip ayrılarak hanesine 6 puan yazdırmıştı. Mücadele için geri sayım sürerken, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...