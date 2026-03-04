Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç neden başlamadı?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun son haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele sebebiyle, Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Avrupa'dan elenen, ligde son haftalarda kaybettiği puanlarla düşüşe geçen sarı-lacivertliler, Gaziantep maçını kazanarak Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. C Grubu'nda topladığı 6 puanla averajla 3 sırada bulunan sarı-lacivertliler, maçı kazanması durumunda Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselecek. Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci ve üçüncü maçında Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarında galip ayrılarak hanesine 6 puan yazdırmıştı. Mücadele için geri sayım sürerken, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 4 Mart 2026 Çarşamba günü saat 21:30'da oynanacak.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MAÇTA AYDINLATMA ENGELİ!
Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki Türkiye Kupası maçı stadyum ışıklarındaki sorun nedeniyle başlamadı.
Yapılan anonsta, teknik arızanın giderilmesiyle birlikte karşılaşmanın gecikmeli başlayacağı aktarıldı.
Aydınlatma sorunu gidirilince maç saati hakemler tarafından 21.30 olarak belirlendi.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına 6 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek. Asensio da ağrıları sebebiyle Gaziantep kafilesinde yer almadı ve İstanbul'da bırakıldı.
TEDESCO YİNE YOK
Öte yandan hastalığı sebebiyle Antalyaspor deplasmanında kulübede yer alamayan teknik direktör Domenico Tedesco, Gaziantep deplasmanında da takımını yönetemeyecek.
Tedavisi devam eden İtalyan teknik adamın durumu sabah tekrar değerlendirildi ve Gaziantep'e seyahat etmemesi yönünde karar verildi.
Tedesco, Antalyaspor maçının ardından Gaziantep maçında da takımın başında olamayacak.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN 11'İ
Mert Günok, Levent, Brown, Yiğit Efe, Mert Müldür, Guendouzi, Kerem, Fred, Kante, Musaba, Cherif