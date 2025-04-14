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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep haberleri: Anne ve oğlu kaza kurbanı! - Son haberler! | Son dakika haberleri

        Anne ve oğlu kaza kurbanı!

        Gaziantep'te TIR ile çarpışan otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti. Korkunç kaza kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 16:54 Güncelleme: 14.04.2025 - 16:54
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        Anne ve oğlu kaza kurbanı!
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Polat (29) ile annesi Hüsne Evren Polat (57) yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi.

        Hassa yönüne ilerleyen T.G. (52) yönetimindeki TIR, karşı yönde gelen Mustafa Polat idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücü Mustafa Polat ile yanındaki annesi Hüsne Evren Polat yaralandı.

        TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADILAR

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü ve annesi ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Mustafa Polat ile annesi Hüsne Evren Polat, doktorların tüm çabasına kurtarılamadı.

        GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası TIR şoförü T.G. gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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