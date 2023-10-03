'Onix' tepki verdi; minibüste 179 kilo uyuşturucu ele geçirildi
GAZİANTEP'te, narkotik köpeği 'Onix'in tepki vermesiyle arama yapılan minibüste 170 kilo 925 gram skunk ile 8,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, narkotik köpeği 'Onix'in tepki vermesiyle arama yapılan minibüste 170 kilo 925 gram skunk ile 8,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan bir minibüsü durdurdu. Narkotik köpeği 'Onix'in tepki vermesiyle arama yapılan minibüs ile bağlı römorkundaki çuvallarda, 170 kilo 925 gram skunk ile 8 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, minibüsteki 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.