Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        'Onix' tepki verdi; minibüste 179 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        GAZİANTEP'te, narkotik köpeği 'Onix'in tepki vermesiyle arama yapılan minibüste 170 kilo 925 gram skunk ile 8,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 11:29 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Onix' tepki verdi; minibüste 179 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'te, narkotik köpeği 'Onix'in tepki vermesiyle arama yapılan minibüste 170 kilo 925 gram skunk ile 8,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan bir minibüsü durdurdu. Narkotik köpeği 'Onix'in tepki vermesiyle arama yapılan minibüs ile bağlı römorkundaki çuvallarda, 170 kilo 925 gram skunk ile 8 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, minibüsteki 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MHP lideri Bahçeli: Fitne üretilmesi arsızlık
        MHP lideri Bahçeli: Fitne üretilmesi arsızlık
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        Bilirkişi heyetinin önünde silahlı çatışma çıktı!
        Bilirkişi heyetinin önünde silahlı çatışma çıktı!
        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        13 yaşında kız çocuğunun takside taciz edilmesinde flaş gelişme!
        13 yaşında kız çocuğunun takside taciz edilmesinde flaş gelişme!
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Önce keşif sonra saldırı! Güzellik merkezine kurşun yağdırdılar
        Önce keşif sonra saldırı! Güzellik merkezine kurşun yağdırdılar
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Trump hakim karşısına çıktı: "Bu cadı avını izlemek istedim"
        Trump hakim karşısına çıktı: "Bu cadı avını izlemek istedim"
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama
        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama
        Kamyon, sürüye çarptı; 17 koyun öldü
        Kamyon, sürüye çarptı; 17 koyun öldü
        Gaziantep'te sağanak etkili oluyor
        Gaziantep'te sağanak etkili oluyor
        Gaziantep'te 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Gaziantep'te 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Gaziantep'te yaklaşık 180 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Gaziantep'te yaklaşık 180 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı