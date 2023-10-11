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        Gaziantep'te acil serviste unutulan valiz, paniğe neden oldu

        GAZİANTEPÜniversitesiŞahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin acil servis girişinde unutulan valiz, paniğe yol açtı. Bomba şüphesi ile servis boşaltılırken, valizin sahibine ulaşılması ile alarm sona erdi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 13:24 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:25
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        Gaziantep'te acil serviste unutulan valiz, paniğe neden oldu
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        GAZİANTEPÜniversitesiŞahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin acil servis girişinde unutulan valiz, paniğe yol açtı. Bomba şüphesi ile servis boşaltılırken, valizin sahibine ulaşılması ile alarm sona erdi. 

        Olay, öğle saatlerinde Üniversite Bulvarı'ndaki Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servis girişinde duran valizi görenler, bomba şüphesiyle polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, valizin bulunduğu alanı kapatıp, acil servisi tahliye etti. Diğer yandan güvenlik kamerası görüntülerden valizin sahibe ulaşıldı. Sahibi valizi yanlışlıkla unuttuğunu söylerken, alarm durumu sona erdi. Daha sonra acil servis, hizmete açıldı.

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