GAZİANTEP'te,Cuma Şimşek (40) tartıştığı husumetlileri tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma Şimşek, husumetlisi olduğu öne sürülen 2 kişi ile evinin bulunduğu sokakta konuşurken tartışma çıktı. Tartışma sırasında husumetlilerinden biri üzerindeki bıçakla Cuma Şimşek'i yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılıp Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cuma Şimşek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 1 çocuk babası Şimşek'in cenazesi adli tıp kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 1 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.