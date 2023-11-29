Gaziantep'te çocuk parkını yakan 5 PKK şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te,terör örgütü PKK lehine duvarlara yazı yazıp, parktaki çocuk oyun aletlerini yaktıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Olay Belkıs Mahallesi'nde 26 Kasım'da meydana geldi. Belkıs Millet Bahçesi içindeki çocuk parkında bulunan oyun alanında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, aynı bölgede duvarlara da PKK lehine çeşitli yazılar yazıldığı belirlendi. Terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve parktaki oyun aletlerini de bu amaçla ateşe verdikleri belirlenen 9 şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Hasan KIRMIZITAŞ

2023-11-29 14:05:48