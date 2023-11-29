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        Gaziantep'te çocuk parkını yakan 5 PKK şüphelisi tutuklandı

        GAZİANTEP'te,terör örgütü PKK lehine duvarlara yazı yazıp, parktaki çocuk oyun aletlerini yaktıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:10
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        Gaziantep'te çocuk parkını yakan 5 PKK şüphelisi tutuklandı
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        GAZİANTEP'te,terör örgütü PKK lehine duvarlara yazı yazıp, parktaki çocuk oyun aletlerini yaktıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Olay Belkıs Mahallesi'nde 26 Kasım'da meydana geldi. Belkıs Millet Bahçesi içindeki çocuk parkında bulunan oyun alanında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, aynı bölgede duvarlara da PKK lehine çeşitli yazılar yazıldığı belirlendi. Terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve parktaki oyun aletlerini de bu amaçla ateşe verdikleri belirlenen 9 şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Hasan KIRMIZITAŞ

        2023-11-29 14:05:48

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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